Giriş Tarihi: 23.12.2023 10:10
Güncelleme Tarihi: 23.12.2023
10:14
Demet Şener Real Madrid forması giyen oğlu Ömer'e kavuştu! Demet Şener paylaştı Ömer'i gören "Tıpkı babası" dedi...
Paylaşımlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan deneyimli manken Demet Şener son olarak oğlu Ömer Kutluay ile olan karesi ile mutluluğunu dile getirdi. İbrahim Kutluay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay düşkünlüğüyle bilinen Demet Şener, paylaştığı kareye "O kadar mutluyum ki anlatamam" notunu düştü. Babası gibi basketbolcu olan ve Real Madrid'te forma giyen Ömer Kutluay, görüntüsü ile de tıpkı babasına benzetiliyor. İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in oğlu Ömer Kutluay...