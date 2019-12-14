Demet Şener: Yeniden doğmuş gibiyim! Cenk Küpeli ile neden evlendiğini açıkladı!

KALICI, KEMİKLEŞMİŞ TARZIMI KADINLARLA BULUŞTURACAĞIM
Demet Hanım, kendi markanızı kurma fikri nasıl çıktı?
- 1995'te Türkiye Güzeli seçildim. O dönem yoğun modellik yaptım. Birçok markaya katkı sağladım. Belli bir birikimim oldu. Şimdi de neden benim bir markam olmasın diye düşündüm. Aynı zamanda moda artık çok hızlı tüketiliyor, fast food gibi. Ben kendi, kalıcı, kemikleşmiş, zamansız tarzımı ve stilimi kadınlarla buluşturmak, belli bir kaliteyi, uygun şekilde insanlara sunmak istedim.
Adı ne?
- Patent süreci devam ediyor, o yüzden sürpriz olsun. Ama Türkçe bir isim ve 2020 başlarında çıkacak.
Markanın her şeyinden siz mi sorumlusunuz?
- Üç aydır yedi kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ama tasarımlardan kalıp ve kullanılan kumaşlara kadar her şeyiyle ben ilgileniyorum. Önce internette satılacak sonra alışveriş merkezlerinde... Amacım yurtdışına açılıp bir Türk markasını temsil etmek.
Sizin markanızı diğerlerinden farkı ne?
- Giyenlerin kişiliğinin önüne geçmeyecek, zamansız, bir kadının dolabında olması gereken kıyafetler. 'Demet'in tarzı. Günümüzde kadınlar hem anne, hem çalışıyor, hem seyahat ediyor, iyi bir eş olmaya çabalıyor, güzel görünmek istiyor. Bütün bu anlarda ihtiyacı karşılayabilecek tasarımlar olacak.