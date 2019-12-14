Demet Şener: Yeniden doğmuş gibiyim! Cenk Küpeli ile neden evlendiğini açıkladı!

Altı ay önce ani bir kararla evlendiniz. Nasıl gidiyor evlilik?

- 2019 yılı hayatımda yepyeni bir sayfa açtı. Tertemiz, aşk dolu, hayata çok güzel bakan bir yıldı. Tabii bu iki insanın birbirine desteği, aşkı, sevgisi ve saygısıyla olan bir şey. Güzel gidiyor, geçinip gidiyoruz.

Çok âşık mısınız?

- Evet, ikimiz de çok şükür, çok âşık olmadan böyle bir karar veremezdik. Biz gözümüz kapalı, sadece birbirimizle olmak, beraber yaş almak, yaşamak istedik ve bunun için evlilik kararı aldık.

Aşk bir insanı nasıl değiştiriyor?

- İşte bak, karşındayım. Aşk yeniden doğuş gibi. Hayata daha pırıl pırıl, ümitle ve aşkla bakıyorsun.

Hayata aşkla bakmak nasıl oluyor?

- Baktığınız her yer, hava bile güzel geliyor. Cenk benim kendi değerimi fark etmemi sağladı.