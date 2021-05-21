Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!

Eski manken Demet Şener, İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra iş insanı Cenk Küpeli ile kısa süreli ilişkisini 2019 yılının yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. Çiftin sürpriz evliliği herkesi şaşırtırken, 1,5 yıllık evlilik geçen aylarda yine sürpriz bir şekilde sona erdi. Ayrılığın nedeni ise Cenk Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi eski kraliçenin ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı. Ancak Demet Şener ile Cenk Küpeli, boşansa da görüşmeyi sürdürüyor. Yeniden barışıp barışmayacakları merak edilen ikiliden Şener, son yaptığı itiraf gibi açıklamayla da yine gündem oldu!