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Haberler Galeri Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!
Giriş Tarihi: 21.05.2021 09:12 Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 09:16

'den flaş açıklaması! 'den ani bir kararla boşanan bombayı patlattı!

Eski manken , 'dan boşandıktan sonra iş insanı ile kısa süreli ilişkisini 2019 yılının yaz aylarında nikah masasına taşımıştı. Çiftin sürpriz evliliği herkesi şaşırtırken, 1,5 yıllık evlilik geçen aylarda yine sürpriz bir şekilde sona erdi. Ayrılığın nedeni ise 'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi eski kraliçenin ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı. Ancak ile Cenk Küpeli, boşansa da görüşmeyi sürdürüyor. Yeniden barışıp barışmayacakları merak edilen ikiliden Şener, son yaptığı itiraf gibi açıklamayla da yine gündem oldu!

Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!

Eski manken , 'dan boşandıktan sonra iş insanı ile kısa süreli ilişkisini 2019 yılının yaz aylarında nikah masasına taşımıştı.

Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!

Çiftin sürpriz evliliği herkesi şaşırtırken, 1,5 yıllık evlilik 13 Ocak'ta yine sürpriz bir şekilde sona erdi.

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Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!

Ayrılığın nedeni; 'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi eski kraliçenin ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı.

Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!

o günlerde "Aramızda kavga, gürültü, küslük yok. Severek ve üzülerek boşandık" açıklamasını yapmıştı.

Demet Şener'den flaş Cenk Küpeli açıklaması! Cenk Küpeli'den ani bir kararla boşanan Demet Şener bombayı patlattı!

Dün 'nin doğum günüydü. 36'sına basan iş insanına "Harika yaşlar" dileğinde bulundu.

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