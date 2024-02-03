Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!
Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 11:39

Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!

Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ı takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen İrem Kutluay ilgi odağı oldu. Demet Şener 17 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın karesine "Zarif kızım benim" notunu düştü... İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay...

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay’a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!

Demet Şener, eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005 yılında nikah masasına oturmuştu. İkilinin bu evlilikten İrem ile Ömer adlarında iki evladı dünyaya geldi.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay’a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!

İki ünlü ismin 13 yıllık evliliği 2018 yılında bitti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Şener’den kızı İrem Kutluay’a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği iş insanı Cenk Küpeli'de de aradığı mutluluğu bulamadı. Çift 2021 yılında yollarını ayırdı.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay’a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!

Ünlü manken, biten iki evliliğinin ardından aşkı Tolga Arman'da buldu.

Demet Şener’den kızı İrem Kutluay’a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!

Arman ile mutlu ilişkisine hız kesmeden devam eden ünlü isim, sevgilisini çocuklarıyla da tanıştırmıştı.

SON DAKİKA