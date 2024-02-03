Giriş Tarihi: 03.02.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 03.02.2024
11:39
Demet Şener'den kızı İrem Kutluay'a övgü dolu sözler: Zarif kızım benim! İrem Kutluay güzelliğiyle annesinin tahtına aday!
Deneyimli manken Demet Şener kariyerinin yanı sıra aile hayatıyla da dikkat çekiyor. Çocuklarına oldukça düşkün olan anne Demet Şener, oğlu Ömer ve kızı İrem Kutluay ile sosyal medyada sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay'ı takipçileriyle paylaştı. Güzelliğiyle annesinin tahtına aday gösterilen İrem Kutluay ilgi odağı oldu. Demet Şener 17 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın karesine "Zarif kızım benim" notunu düştü... İşte İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem Kutluay...