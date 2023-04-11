Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Demet Şener'e sevgilisi Tolga Arman'dan Venedik'te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener'den sevgilisiyle aşk pozları...
Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:08 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 08:17

Demet Şener'e sevgilisi Tolga Arman'dan Venedik'te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener'den sevgilisiyle aşk pozları...

Bugün 46 yaşına basan deneyimli manken Demet Şener'e sevgilisi Tolga Arman'dan erken kutlama geldi. Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı, doludizgin devam ediyor. Her fırsatta tatil kaçamakları yapan Demet Şener ile Tolga Arman çiftinin son adresi Venedik'ti. Ancak Venedik kaçamağının tatilden öte bir anlamı vardı. Tolga Bey, bugün 46 yaşını dolduran sevgilisini erken doğum günü kutlaması için Venedik'e götürdü. İşte Venedik'te romantizmin doruklarına çıkan Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşk pozları...

BÜLENT CANKURT
Demet Şener’e sevgilisi Tolga Arman’dan Venedik’te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener’den sevgilisiyle aşk pozları...

VENEDİK'TE ERKEN KUTLAMA
Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı, mutlu-mesut devam ediyor. Fırsat buldukça birkaç günlük tatil kaçamakları yapan aşıkların son adresi Venedik'ti.

Demet Şener’e sevgilisi Tolga Arman’dan Venedik’te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener’den sevgilisiyle aşk pozları...

Ancak Venedik kaçamağının tatilden öte bir anlamı vardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Demet Şener’e sevgilisi Tolga Arman’dan Venedik’te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener’den sevgilisiyle aşk pozları...

Tolga Bey, bugün 46 yaşını dolduran sevgilisini erken doğum günü kutlaması için Venedik'e götürdü.

Demet Şener’e sevgilisi Tolga Arman’dan Venedik’te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener’den sevgilisiyle aşk pozları...

Üç gün boyunca romantik zaman geçiren aşıklar, önceki gün yurda döndü.

Demet Şener’e sevgilisi Tolga Arman’dan Venedik’te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener’den sevgilisiyle aşk pozları...

Demet Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Erken kutlama. Beni dünyanın en şanslı kadını hissettiren sevgilimin gözünden" notunu düşerek sevgilisine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

SON DAKİKA