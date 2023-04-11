Giriş Tarihi: 11.04.2023 08:08
Güncelleme Tarihi: 11.04.2023
08:17
Demet Şener'e sevgilisi Tolga Arman'dan Venedik'te erken kutlama! 46 yaşına basan Demet Şener'den sevgilisiyle aşk pozları...
Bugün 46 yaşına basan deneyimli manken Demet Şener'e sevgilisi Tolga Arman'dan erken kutlama geldi. Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşkı, doludizgin devam ediyor. Her fırsatta tatil kaçamakları yapan Demet Şener ile Tolga Arman çiftinin son adresi Venedik'ti. Ancak Venedik kaçamağının tatilden öte bir anlamı vardı. Tolga Bey, bugün 46 yaşını dolduran sevgilisini erken doğum günü kutlaması için Venedik'e götürdü. İşte Venedik'te romantizmin doruklarına çıkan Demet Şener ile Tolga Arman'ın aşk pozları...