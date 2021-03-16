Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay'ın annesinin boyunu geçti. Şener, kızı İrem'le objektiflere takıldı. Kızı İrem Kutluay ile birlikte alışveriş turuna çıkan eski model, hafta sonunun tadını anne-kız birlikte alışveriş yaparak çıkardı. Demet Şener ve kızı İrem Kutluay karşılaştıkları gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verirken İrem'in dizlerini kırarak poz vermesi annesinin gözlerinden kaçmadı.