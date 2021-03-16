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Haberler Galeri Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

'in kızı annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen 'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Eski basketbolcu ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise İrem'in babasına olan benzerliği oluyor. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı 'ın annesinin boyunu geçti. Şener, kızı İrem'le objektiflere takıldı. Kızı İrem Kutluay ile birlikte alışveriş turuna çıkan eski model, hafta sonunun tadını anne-kız birlikte alışveriş yaparak çıkardı. Demet Şener ve kızı İrem Kutluay karşılaştıkları gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verirken İrem'in dizlerini kırarak poz vermesi annesinin gözlerinden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 16.03.2021 15:06 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021 15:08
Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çocukları da merak konusu oluyor.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor.

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Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

ve 'ın kızı ve oğlu Ömer Kutluay gözlerden uzak büyüseler de sevenleri tarafından çok merak ediliyor.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

, İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Kızı ile birlikte alışveriş turuna çıkan eski model, hafta sonunun tadını anne-kız birlikte alışveriş yaparak çıkardı.

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay annesinin boyunu geçince... Anne kızla ilgili o ayrıntı dikkatlerden kaçmadı!

Şener ve kızı karşılaştıkları gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verirken İrem'in dizlerini kırarak poz vermesi annesinin gözlerinden kaçmadı.

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