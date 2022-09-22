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Haberler Galeri Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener'in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!
Giriş Tarihi: 22.09.2022 08:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2022 08:15

Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener'in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!

Miss Turkey 2022 jüri koltuğunda bu sene Demet Şener de vardı. 1995 yılında kendisi de Miss Turkey birincisi olan Demet Şener'e gecede kızı İrem Kutluay da eşlik etti. Annnesinin boyunu geçem İrem Kutluay güzelliğiyle de adeta annesinin tahtına aday gibiydi. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener beyaz elbisesi ile göz kamaştırırken Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ise süper mini bir elbise tercih etmişti. Kızının ilk kez topuklu ayakkabı giydiğini belirten Demet Şener paylaşımlarında buna da yer verdi. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile beğeni yağan pozları...

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener’in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!

Miss Turkey 2022 güzelleri belli oldu. Yarışmanın jüri koltuğunda bu sene Demet Şener de vardı. Gecede Demet Şener ile kızı İrem Kutluay'ın güzelliği dikkatlerden kaçmadı.

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener’in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!

1995 yılında kendisi de Miss Turkey birincisi olan Demet Şener'e gecede kızı İrem Kutluay da eşlik etti. Annnesinin boyunu geçem İrem Kutluay güzelliğiyle de adeta annesinin tahtına aday gibiydi.

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Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener’in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!

Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener beyaz elbisesi ile göz kamaştırırken Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ise süper mini bir elbise tercih etmişti.

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener’in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!

Kızının ilk kez topuklu ayakkabı giydiğini belirten Demet Şener paylaşımlarında buna da yer verdi.

Demet Şener’in kızı İrem Kutluay’ın güzelliği sosyal medyayı salladı! Demet Şener’in kızı İrem Miss Turkey gecesinde aannesini gölgede bıraktı!

İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile beğeni yağan pozları...

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