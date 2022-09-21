Giriş Tarihi: 21.09.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 21.09.2022 08:10

Demet Şener'in kızı İrem Miss Turkey 2022 gecesinde boy gösterdi! Demet Şener'in kızı İrem Kutluay'ın güzelliğine övgüler yağdı!

Miss Turkey 2022 jüri koltuğunda bu sene Demet Şener de vardı. 1995 yılında kendisi de Miss Turkey birincisi olan Demet Şener'e gecede kızı İrem Kutluay da eşlik etti. Annnesinin boyunu geçem İrem Kutluay güzelliğiyle de adeta annesinin tahtına aday gibiydi. Günlük yaşantısı ile ilgili sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Demet Şener beyaz elbisesi ile göz kamaştırırken Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ise süper mini bir elbise tercih etmişti. Kızının ilk kez topuklu ayakkabı giydiğini belirten Demet Şener paylaşımlarında buna da yer verdi. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ile beğeni yağan pozları...