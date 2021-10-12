Demet Şener’in kızı İrem ve oğlu Ömer ile paylaşımı ilgi odağı oldu! İbrahim Kutluay’ın oğlu Ömer babasının izinde!

Magazin dünyasının örnek anneleri arasında olan ve çocuklarıyla çok yakından ilgilenen Demet Şener'in sosyal medya hesabından oğlu ve kızıyla yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alıyor. Demet Şener son olarak kızı İrem Kutluay ile Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay ile Demet Şener'in kızları İrem'i görenlerin ilk yorumu ise "boyunu babasından güzelliğini annesinden almış" oldu. Demet Şener'in 15 yaşındaki kızı İrem Kutluay ile 12 yaşındaki oğlu Ömer, annelerinin boyunu geçti. Demet Şener, oğlu Ömer Kutluay'ın basketbol oynadığı anları da sosyal medya hesabında paylaştı. Babasının izinden giden Ömer Kutluay ise yakışıklılığı ile dikkat çekti. İşte Demet Şener'in kızı İrem Kutluay ve oğlu Ömer Kutluay...