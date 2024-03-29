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Haberler Galeri Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!
Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 15:38

Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu 15 yaşındaki Ömer Kutluay, babasının izinden gidiyor. Şimdilerde Real Madrid'in genç yıldızlarından olan Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Deneyimli manken Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer geçtiğimiz günlerde 15 yaşına bastı. Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı. Baba – oğulun paylaşımı ilgi odağı oldu. Sosyal medyada kısa sürede trend oldu. İşte İbrahim Kutluay ile Ömer Kutluay'ın spor paylaşımı…

Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!

Demet Şener ve İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer, babasının izinden gidiyor. Basketbolu seçti ve Real Madrid'e transfer olmuştu. İbrahim Kutluay, oğlunu Madrid'e götürüp yerleştirmiş ve alışma sürecinde yanında olmak için de orada ev kiralamıştı.

Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 15 yaşındaki oğlu Ömer, Real Madrid'in basketbol takımına transfer olmuş ve 28 Ağustos'ta da Madrid'e taşınmıştı.

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Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!

İbo, oğlunu Madrid'e götürüp yerleştirmiş ve alışma sürecinde yanında olmak için de orada ev kiralamıştı.

Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!

Oğlu için İspanyolca öğrenmek için özel ders almaya başlamıştı.

Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!

Oğluna destek olabilmek için İspanyolca bilmesi gerektiğini söylemişti.

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