Giriş Tarihi: 29.03.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
15:38
Demet Şener’in oğlu babasının izinden gidiyor! İbrahim Kutluay ile oğlu Ömer sosyal medyayı salladı! Spor paylaşımları hayran bıraktı!
Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu 15 yaşındaki Ömer Kutluay, babasının izinden gidiyor. Şimdilerde Real Madrid'in genç yıldızlarından olan Ömer Kutluay yakışıklılığı ile de dikkat çekiyor. Deneyimli manken Demet Şener'in eski eşi İbrahim Kutluay'dan iki çocuğu var. Bir kız ve bir erkek annesi olan Demet Şener'in oğlu Ömer geçtiğimiz günlerde 15 yaşına bastı. Ömer Kutluay'ı görenler 'Tıpkı babası' demeden edemedi. İbrahim Kutluay oğlu Ömer ile spor yaptığı anları paylaştı. Baba – oğulun paylaşımı ilgi odağı oldu. Sosyal medyada kısa sürede trend oldu. İşte İbrahim Kutluay ile Ömer Kutluay'ın spor paylaşımı…