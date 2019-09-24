Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

Sanat dünyasının ünlü ismi Demi Moore itiraflarıyla gündeme geldi. Her ne kadar eğlenceli ve parıltılı bir yaşama sahip gibi görünseler de her birinin içlerinde yaşadığı derin izler ve yaşanmışlıklar mevcut. Ünlü oyuncu Demi Moore kuşkusuz dünyanın en tanınan ve en güzel kadınlarından bir tanesi. Amerikalı Hollywood oyuncusu Demi Moore 15 yaşındayken cinsel istimara uğradığını kitabında itiraf etti. Üstelik bu olay karşısında para da aldığını belirten ünlü oyuncu art arda yaptığı itiraflarla gündeme bomba gibi düştü. 56 yaşındaki Hollywood yıldızı küçük yaşta uğradığı cinsel istismar sebebiyle travma yaşadığını ve etkisinin halen sürdüğünü de belirtti. Hem kişisel hem de ailesel travmalarını kitabında dile getiren Demi Moore zor bir çocukluk geçirdiğini de sözlerine ekliyor. İşte başta Demi Moore olmak üzere ünlülerin başına gelen talihsiz ve trajik olaylar…