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  • Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu öyle şeyler itiraf etti ki…

Sanat dünyasının ünlü ismi itiraflarıyla gündeme geldi. Her ne kadar eğlenceli ve parıltılı bir yaşama sahip gibi görünseler de her birinin içlerinde yaşadığı derin izler ve yaşanmışlıklar mevcut. Ünlü oyuncu kuşkusuz dünyanın en tanınan ve en güzel kadınlarından bir tanesi. Amerikalı Hollywood oyuncusu Demi Moore 15 yaşındayken cinsel istimara uğradığını kitabında itiraf etti. Üstelik bu olay karşısında para da aldığını belirten ünlü oyuncu art arda yaptığı itiraflarla gündeme bomba gibi düştü. 56 yaşındaki Hollywood yıldızı küçük yaşta uğradığı cinsel istismar sebebiyle travma yaşadığını ve etkisinin halen sürdüğünü de belirtti. Hem kişisel hem de ailesel travmalarını kitabında dile getiren Demi Moore zor bir çocukluk geçirdiğini de sözlerine ekliyor. İşte başta Demi Moore olmak üzere ünlülerin başına gelen talihsiz ve trajik olaylar…

Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:55 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 15:01
Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

Sanat dünyasının pırıltılı hayatı dışarıdan bakıldığında özenilecek gibi gözükse de kimileri içinde büyük acılar barındırıyor. Bunların en başında gelen isimlerden biri de oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı itiraflarla gündeme bomba gibi düşen 15 yaşındayken uğradığı cinsel istismarı detaylıca anlattı. Üstelik bu durum karşılığında bir de para aldığını ifade eden güzel oyuncu bu travmayı hala içinde yaşıyor. Zor bir çocukluk geçiren başarılı Hollywood oyuncusu Demi Moore başta olma üzere işte

Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

SELENA GOMEZ

Arkadaşı hayatını kurtardı

Selena Gomez, lupus hastalığından ötürü böbrek nakline ihtiyaç duydu. Yakın arkadaşı Francia Raisa (29) ona bir böbreğini bağışladı ve sağlığına kavuştu.

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Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

CHARLIZE THERON

Oscar ödüllü yıldız Charlize Theron'un geçmişinde büyük bir aile faciası var. Güzel oyuncu gençlik yıllarında yaşadığı travmanın etkisinden uzun süre kurtulamadı. Güney Afrikalı yıldızın hayatındaki en kötü gün 21 Haziran 1991. Çünkü Theron'un alkolik olan babası o gece eve sarhoş geldi ve o sırada 15 yaşında olan yıldızın yatak odasına ateş açtı.

Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

Bunun üzerine annesi Gerda, kocasını silahla vurarak öldürdü. Bu olayı "Babam hastaydı, bir alkolikti" diye açıklamaya çalışan Charlize Theron, "Bizi fiziksel olarak değil ama sözle taciz ederdi." şeklinde anlatıyor.

Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

Annesinin yaptıklarını da "Benim kızım da aynı durumda olsaydı, ben de aynı şeyi yapardım" diyerek onaylıyor.

Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

MARILYN MANSON

Kafasına dev platform düştü

Ünlü şarkıcı 30 Eylül'de New York kentindeki Manhattan Center Hammerstein konser salonunda sahneye çıkmıştı. Sahnenin içinde, dev bir tabanca şeklindeki platforma tırmanmaya çalışan Manson, platformun üzerine devrilmesiyle yaralandı.

Demi Moore’dan kabus itiraf! Ünlü oyuncu Demi Moore öyle şeyler itiraf etti ki…

ARIANA GRANDE

Konserinde bombalı saldırı

Ariana Grande'nin 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 22 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

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