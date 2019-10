- Elysium in Ashes'ta oğlunuz Atlas'a yazılmış bir şarkı var. Hold my Hand. Nedir şarkının hikayesi?

- Şarkının ikinci kıtasına kadar anlatılan her şey gerçek, ondan sonrası "Olsa olsa böyle olur" diye yazıldı. Çocuk büyüyor çünkü sözlerde, bizim oğlan henüz üç buçuk yaşında. Bir senaryo var kafamın içinde dönüp duran. Bir jenerasyonun doğup çocuklarının olması ve sonra dünyayı terk etmesi ve bunun tekrarlanması gerçeği çok etkileyici. İki ay önceydi. Albüm turnesinin ilk ayağı için yola çıkmadan bir gece önce babamı kaybettim. Sonradan şarkıyı her çaldığımda, sözler babamın ağzından bana söyleniyormuş gibi gelmeye başladı. Şarkıyı oğluma mı yazdım, babama mı?.. Aslında ikisi de aynı. Baba ile oğlu arasındaki ilişki temelde aynı şeyler üzerine dayanıyor. Bu çok acayip bir şey.