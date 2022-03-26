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Haberler Galeri Deneyimli mankenden 'aşk' iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’
Giriş Tarihi: 26.03.2022 14:46 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022 14:47

Deneyimli mankenden 'aşk' iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi. Şıkel bakın nasıl yanıt verdi!

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’

Çağla Şıkel, işadamı Deniz Şahin'le aşk yaşadığı haberlerine cevap verdi. Şıkel, iddiaya "Hayatımda kimse yok. Böyle gizli saklı şeyleri de sevmiyorum. Hayatımda biri olursa seve seve söylerim. Artık 20 yaşında değiliz. Bu öyle isteyince olan bir şey de değil" yanıtını verdi.

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’

Hürriyet'in haberine göre; Ünlü manken, hayatına girecek erkekte aradığı özellikler sorulunca da şöyle dedi: "Ben başarılı insan seviyorum. Çalışkan ve disiplinli olmalı. Benim hayatımda biri olacaksa, beni etkileyecekse, başarılı olması lazım. Aşk hayatı çok önemli ama her şey kısmet."

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Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu.

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’

Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? ‘Benim hayatımda olacaksa…’

Tescilli güzel olan ve son dönemde Youtube'da da içerik üreten ünlü manken Çağla Şıkel, sunuculuğu ile de beğeni topluyor.

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