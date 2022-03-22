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Haberler Galeri Deneyimli mankenden 'aşk' iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!
Giriş Tarihi: 22.03.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 07:24

Deneyimli mankenden 'aşk' iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!

Podyumların ve ekranların aranan tescilli güzeli Çağla Şıkel, 2015 yılında iki oğlunun babası Emre Altuğ ile evliliğini noktalamıştı. Boşandıktan sonra özel hayatıyla gündeme gelmeyen Çağla Şıkel'in son olarak uzun zaman sonra aşk orucunu bozduğu konuşulmuştu. Sık sık Erciyes'e giden Çağla Şıkel'in, buradaki ünlü bir otelin sahibi Deniz Şahin ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çağla Şıkel, geçtiğimiz gece Bebek'te görüntülendi. Muhabirlerin "Adınızın birlikte anıldığı işletmeci Deniz Şahin de mekandaydı" sözlerine Şıkel bakın nasıl yanıt verdi!

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!

Geçtiğimiz aylarda oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı haberleriyle gündem olan, bu iddiaları "Sadece arkadaşız' diyerek yalanlayan manken Çağla Şıkel'in adı son olarak işletmeci Deniz Şahin ile anıldı. Şıkel, bu iddialara son noktayı koydu.

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!

Çağla Şikel, geçtiğimiz gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mekanın önüne taksinin yanaşmasını isteyen model, hızlıca taksiye yöneldi.

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Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!

Adının aşk dedikodularına karıştığı işletmeci Deniz Şahin'in de mekanda olduğunu söyleyen muhabirlere Şıkel "Yanlış istihbarat" dedi.

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!

Muhabirlerin "Yeni ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz?" sorusuna ise "Teşekkür ederim, iyi geceler" dedi.

Deneyimli mankenden ’aşk’ iddialarına yanıt! Çağla Şıkel ile Deniz Şahin aşk mı yaşıyor? Böyle görüntülendi!

İKİ ÇOCUĞU VAR
2008-2015 yılları arasında 51 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan Çağla Şıkel'in, Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunuyor.

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