Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

Oyuncu Deniz Baysal ile Barış Yurtçu İzmir'de bugün dünyaevine girecek. Ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın düğün hazırlıkları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Başarılı ve güzelliğiyle tanınan Deniz Baysal birçok dizi ve filmlerde rol aldı. Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile bu akşam evlenecek olan Deniz Baysal'ın düğün hazırlığı fotoğrafları medyanın gündemine oturdu. Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı "Başlayalım bakalım" notuyla paylaşan Deniz Baysal, hikayeler bölümünden de hazırlık aşamalarını yayınlıyor... Televizyonlarda, beyaz perdede izlediğiniz oyuncuların eşlerini hiç merak ettiniz mi?

İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...