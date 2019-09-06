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  • Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

ile bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

Ünlü oyuncu , Kolpa Grubu'nun solisti ile bugün evleniyor. 28 yaşındaki Deniz Baysal düğünden önceki hazırlıklarını hesabından paylaştı. Güzelliği ve fiziğiyle yaşıtlarına taş çıkaran Baysal oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide konuk oyuncu olarak başlamıştı. İzmir'de nikah masasına oturacak olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun düğün hazırlığı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Magazin gündeminde ünlüler televizyonlarda, beyaz perdede izlediğiniz oyuncuların eşlerini hiç merak ettiniz mi? İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri…

Giriş Tarihi: 06.09.2019 18:50 Güncelleme Tarihi: 06.09.2019 18:58
Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

Oyuncu ile İzmir'de bugün dünyaevine girecek. Ünlü oyuncu Deniz Baysal'ın düğün hazırlıkları sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Başarılı ve güzelliğiyle tanınan Deniz Baysal birçok dizi ve filmlerde rol aldı. Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu ile bu akşam evlenecek olan Deniz Baysal'ın düğün hazırlığı fotoğrafları medyanın gündemine oturdu. Arkadaşlarıyla çekildiği fotoğrafı "Başlayalım bakalım" notuyla paylaşan Deniz Baysal, hikayeler bölümünden de hazırlık aşamalarını yayınlıyor... Televizyonlarda, beyaz perdede izlediğiniz oyuncuların eşlerini hiç merak ettiniz mi?

İşte ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

ERCAN - NAZAN KESAL

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Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

HAYFA SAFİ TULUN

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

DİDEM UZEL SARI

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

AHU - SUAT SUNGUR

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

TOLGA - ÖZGE ÇEVİK

Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

ÜMİT ERDİM VE EŞİ

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