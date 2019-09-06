Deniz Baysal ile Barış Yurtçu bugün evleniyor! İşte Deniz Baysal’ın düğün hazırlığı…

Ünlü oyuncu Deniz Baysal, Kolpa Grubu'nun solisti Barış Yurtçu ile bugün evleniyor. 28 yaşındaki Deniz Baysal düğünden önceki hazırlıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzelliği ve fiziğiyle yaşıtlarına taş çıkaran Baysal oyunculuk kariyerine 2011 yılında yayınlanan Bitmeyen Şarkı adlı dizide konuk oyuncu olarak başlamıştı. İzmir'de nikah masasına oturacak olan Deniz Baysal ve Barış Yurtçu'nun düğün hazırlığı sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Magazin gündeminde ünlüler televizyonlarda, beyaz perdede izlediğiniz oyuncuların eşlerini hiç merak ettiniz mi? İşte ünlülerin sevgilileri ve eşleri…