Giriş Tarihi: 20.04.2022 09:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 09:41

"Deniz kızı mısın sen?" Pınar Altuğ şezlongda sere serpe poz verdi sosyal medya coştu!

Başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor. Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde 14. evlilik yıl dönümlerini kutlayan çift aşk pozlarıyla düşman çatlatmıştı. Pınar Altuğ'dan son olarak deniz kıyısından paylaşım geldi. Şezlongda poz veren Pınar Altuğ "Sezon açılışı" dedi. Siyah spor tulumu ile poz veren Pınar Altuğ takipçilerinin yorgun görünüyorsunuz sorusuna "Yoga dersinden çıkmıştım" yanıtı verdi. İşte Pınar Altuğ'un şezlong pozu...