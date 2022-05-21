Deniz Seki Bodrum'u süper minisi ile salladı! "Açtıkça açıyorsun" Şarkıcı Deniz Seki'nin balkon pozları yürek hoplattı!

Giriş Tarihi: 21.05.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 13:43

Deniz Seki'nin Bosrum pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara hız kesmeden yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa 'Bodrum ayaklarımın altında' diyerek süper minisi ile poz verdi. Deniz Seki kırmızılar içinde dikkat çekmeyi başardı. Deniz Seki'nin minili pozuna yorum yağarken sosyal medya Deniz Seki'nin tatil pozlarını konuştu. İşte süper minisi ile boy gösteren Deniz Seki'nin balkon pozları...