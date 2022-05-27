Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deniz Seki "Bu işin okulunu bitirdim" diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 27.05.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 16:03

Deniz Seki "Bu işin okulunu bitirdim" diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!

Deniz Seki'nin Bodrum pozları sosyal medyayı sallamıştı. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini eklerken son olarak yaptığı açıklama ile gündem oldu. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa gerçek mesleğini açıkladı. Deniz Seki'nin "Bu işin okulunu bitirdim" dediği gerçek mesleğini duyanlar çok şaşırdı. İşte Deniz Seki'nin gerçek mesleği ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin, şöhret olmadan önce yaptıkları işler...

Deniz Seki Bu işin okulunu bitirdim diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Deniz Seki Bu işin okulunu bitirdim diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!

Sık sık abartılı filtre ve photoshoplu paylaşımları olduğu yönünde eleştirilen Deniz Seki'nin pazar pozu yine çok konuşulmuştu. 51 yaşındaki Deniz Seki'nin sere serpe uzandığı pozları sosyal medyayı sallamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Seki Bu işin okulunu bitirdim diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı.

Deniz Seki Bu işin okulunu bitirdim diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki Bu işin okulunu bitirdim diyerek gerçek mesleğini açıkladı! Bunu kimse beklemiyordu!

Deniz Seki'nin Bodrum pozları sosyal medyayı sallamıştı.

SON DAKİKA