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Haberler Galeri Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin bacakları yaşını ele verdi!
Giriş Tarihi: 16.05.2022 15:22 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 15:44

Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki'nin bacakları yaşını ele verdi!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kırmızı saten geceliğiyle sere serpe poz verdi. Güneş banyosu yapan Deniz Seki kırmızılar içinde dikkat çekmeyi başardı. Deniz Seki'nin bacaklarındaki selülitler ise dikkatli gözlerden kaçmadı. İşte sosyal medyanın diline düşen Deniz Seki'nin son hali...

Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin bacakları yaşını ele verdi!

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seki, adeta küllerinden doğdu. Sık sık abartılı filtre ve photoshoplu paylaşımları olduğu yönünde eleştirilen Deniz Seki, pazar pozu ile yine çok konuşuldu. 51 yaşındaki Deniz Seki'nin sere serpe uzandığı pozları sosyal medyayı salladı.

Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin bacakları yaşını ele verdi!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı.

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Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin bacakları yaşını ele verdi!

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin bacakları yaşını ele verdi!

Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi.

Deniz Seki kırmızı saten geceliği ile sere serpe uzandı! Değişimi ile konuşulan Deniz Seki’nin bacakları yaşını ele verdi!

Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, geçtiğimiz gün farklı makyajı ve kullandığı filtre nedeniyle oldukça farklı biri gibi görünmeyi başarmıştı.

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