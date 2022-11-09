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Haberler Galeri Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!
Giriş Tarihi: 09.11.2022 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 10:16

Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa süper misiniyle şov yaptı. Deniz Seki, turuncu elbisesi ile verdiği pozlarla adından söz ettirdi. İşte süper minisi ile boy gösteren Deniz Seki'nin yeni kareleri...

Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!

Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!

İncecik kalan Deniz Seki'nin bacak dekoltesi sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

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Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!

Yaşadığı zor günleri geride bırakan 52 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor.

Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!

36 bedene kadar düşen Deniz Seki'den yeni paylaşımlar geldi.

Deniz Seki süper minisi ile sosyal medyayı salladı! Turuncu şıklığı ile göz kamaştırdı!

Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa süper minisi ile şov yaptı.

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