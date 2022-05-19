Deniz Seki tatil sezonunu açtı! Kırmızı mayosunun askılarını indirdi... Şarkıcı Deniz Seki’nin mayolu pozları yürek hoplattı!

Giriş Tarihi: 19.05.2022 08:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 08:15

Kırmızı mayosu ile poz veren Deniz Seki sosyal medyayı yaktı geçti. Geçmişe sünger çeken Deniz Seki, adeta küllerinden yeniden doğdu. Yaşadığı zor günleri geride bırakan 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen Deniz Seki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Sık sık Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı sosyal medyada eleştirilen Deniz Seki, bu defa kırmızı mayosu ile poz verdi. Güneş banyosu yapan Deniz Seki kırmızılar içinde dikkat çekmeyi başardı. Kırmızı mayosunun askılarını indiren Deniz Seki "Akşam güneşi kime vuruyordu" notu ile hayranlarına seslendi. İşte yüzüne filtre uygulamayı ihmal etmeyen Deniz Seki'nin mayolu pozları...