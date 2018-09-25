Deniz Seki tığ gibi oldu

Gece mavisi bir tulum giyen Seki'nin takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Bir hayranı Seki'nin pozuna "Zaten güzeldiniz şimdi çok daha güzelleştiniz" yorumu yaptı. Bir başka hayranı da ünlü şarkıcının 10 yaş gençleştiğini belirtti.Seki'nin bazı takipçilerinin "Gerçekten bu kadar zayıf mısın?" diye sorduğu da dikkat çekti. Ünlü şarkıcının takipçilerinden birçoğu da "Bu kilo size çok iyi oldu, hep böyle kalın" yorumunu yaptı. Bir dönem fazla kiloları yüzünden eleştiri oklarını üzerine çeken Deniz Seki, mide küçültme operasyonu geçirdikten sonra 6 ayda 27 kilo vermişti. Seki, bu sürecin sonunda kendini çok daha iyi ve neredeyse 10 yaş gençleşmiş hissettiğini belirtmişti.