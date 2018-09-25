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tığ gibi oldu

Giriş Tarihi: 25.09.2018 19:50 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 19:57
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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu

Bir süre önce mide küçültme operasyonu geçiren kelimenin tam anlamıyla iğne ipliğe döndü.

Instagram sayfasında bir fotoğrafını paylaşan Deniz Seki'nin fazla kilolarının tamamından kurtulduğu hatta gençlik yıllarındaki kilosuna döndüğü dikkatlerden kaçmadı.

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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu

Gece mavisi bir tulum giyen Seki'nin takipçileri, bu paylaşıma beğeni ve yorum yağdırdı. Bir hayranı Seki'nin pozuna "Zaten güzeldiniz şimdi çok daha güzelleştiniz" yorumu yaptı. Bir başka hayranı da ünlü şarkıcının 10 yaş gençleştiğini belirtti.Seki'nin bazı takipçilerinin "Gerçekten bu kadar zayıf mısın?" diye sorduğu da dikkat çekti. Ünlü şarkıcının takipçilerinden birçoğu da "Bu kilo size çok iyi oldu, hep böyle kalın" yorumunu yaptı. Bir dönem fazla kiloları yüzünden eleştiri oklarını üzerine çeken , mide küçültme operasyonu geçirdikten sonra 6 ayda 27 kilo vermişti. Seki, bu sürecin sonunda kendini çok daha iyi ve neredeyse 10 yaş gençleşmiş hissettiğini belirtmişti.

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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu

, bir süre öncesine kadar aldığı fazla kilolarla gündeme geliyordu. Seki'nin zayıflama serüveni aslında çok da kısa sürmedi. Önce 18 kilo veren Sekiş sonra mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ardından da sağlıklı bir beslenme programı uygulamaya başladı. Seki, bu şekilde sağlığını tehdit eden fazla kilolarından kurtuldu.

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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu
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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu
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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu
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tığ gibi oldu
Deniz Seki tığ gibi oldu
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