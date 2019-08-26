Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

Ünlüler dünyasının en çok sevilen iki ismi Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı. Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserinde 'Kalbine Sürgün' parçası ile birlikte açılış yapan Deniz Seki ve Rafet El Roman, binlerce kişinin şarkıya eşlik etmesiyle unutulmaz geceye sahne oldu. Eski şarkılarını da seslendiren ikili adeta sahnenin tozunu attırdı. Beğenilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki'yi görenler gözlerine inanamadı. Ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan değişimi dikkatlerden kaçmadı. Pop müziğin sevilen ismi Deniz Seki 1 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Konserde Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Deniz Seki ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri ve son halleri…