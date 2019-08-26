Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

Pop müziğin iki ünlü ismi Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı konserde sahne aldı. Unutulmaz şarkılar eşliğinde dinleyicilere eşşiz müzik ziyafeti çeken Deniz Seki yıllara meydan okuyan değişimiyle şaşırttı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Seki, "Çok heyecanlıyız. Annem, rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Rafet El Roman ile aynı sahnede olmak, bu güzel gecede burayı böyle doldurmak, bana 25 yıllık emeğime değmiş dedirtti" dedi. Kapanışı 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla yapan ikilinin dansı ise finali renklendirdi. En çok sevilen şarkılarla sahneye çıkan Deniz Seki'nin son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Deniz Seki başta olmak üzere diğer ünlülerin yıllara meydan okuyan değişimleri…