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  • Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

ve ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

Ünlüler dünyasının en çok sevilen iki ismi ve ilk defa aynı sahneyi paylaştı. Turkish Airlines Harbiye Açıkhava konserinde 'Kalbine Sürgün' parçası ile birlikte açılış yapan Deniz Seki ve Rafet El Roman, binlerce kişinin şarkıya eşlik etmesiyle unutulmaz geceye sahne oldu. Eski şarkılarını da seslendiren ikili adeta sahnenin tozunu attırdı. Beğenilen şarkılarını seslendiren Deniz Seki'yi görenler gözlerine inanamadı. Ünlü sanatçının yıllara meydan okuyan değişimi dikkatlerden kaçmadı. Pop müziğin sevilen ismi Deniz Seki 1 Temmuz 1970 İstanbul doğumludur. Konserde Deniz Seki'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Deniz Seki ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri ve son halleri…

Giriş Tarihi: 26.08.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 26.08.2019 10:35
Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

Pop müziğin iki ünlü ismi ve ilk defa aynı konserde sahne aldı. Unutulmaz şarkılar eşliğinde dinleyicilere eşşiz müzik ziyafeti çeken Deniz Seki yıllara meydan okuyan değişimiyle şaşırttı. Sahne öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikiliden Seki, "Çok heyecanlıyız. Annem, rahatsızlığına rağmen bu gece buraya bizi izlemeye geldi. O da bana ayrı bir heyecan katıyor. Rafet El Roman ile aynı sahnede olmak, bu güzel gecede burayı böyle doldurmak, bana 25 yıllık emeğime değmiş dedirtti" dedi. Kapanışı 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla yapan ikilinin dansı ise finali renklendirdi. En çok sevilen şarkılarla sahneye çıkan Deniz Seki'nin son hali görenleri hayrete düşürdü. İşte Deniz Seki başta olmak üzere diğer ünlülerin yıllara meydan okuyan değişimleri…

Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

EBRU YAŞAR

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Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

EBRU YAŞAR

Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

HANDE ATAİZİ

Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

HANDE ATAİZİ

Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

EMINA JAHOVIC

Deniz Seki ve Rafet El Roman ilk defa aynı sahneyi paylaştı! İşte Deniz Seki’nin yıllara meydan okuyan değişimi…

EMINA JAHOVIC

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