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Haberler Galeri Deniz Seki zayıflasa da Photoshop'tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü "Bacağınıza ne oldu?"
Giriş Tarihi: 05.05.2022 15:44 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 15:51

Deniz Seki zayıflasa da Photoshop'tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü "Bacağınıza ne oldu?"

Yaşadığı zor günleri geride bırakan ünlü şarkıcı Deniz Seki, adeta küllerinden doğdu. 51 yaşındaki Deniz Seki, fazla kilolarından kurtuldu ve yeni haliyle sosyal medya hesabından hız kesmeden paylaşımlarına devam ediyor. 36 bedene kadar düşen şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlara son olarak bir yenisini ekledi. Photoshop'lu paylaşımlarından dolayı da zaman zaman sosyal medyanın diline düşen şarkıcı, yine Photoshop'a başvurunca dillere düştü. İşte Deniz Seki'nin dikkat çeken o paylaşımı...

Deniz Seki zayıflasa da Photoshop’tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü Bacağınıza ne oldu?

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, yaşadığı zor günler gibi kilolarını da geride bıraktı.

Deniz Seki zayıflasa da Photoshop’tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü Bacağınıza ne oldu?

Son dönemde verdiği kilolarla gündemden düşmeyen Seki, adeta küllerinden doğdu.

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Deniz Seki zayıflasa da Photoshop’tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü Bacağınıza ne oldu?

Fazla kilolarından kurtulan ve 36 bedene kadar düşen şarkıcı, yeni haliyle sosyal medya hesabından sık sık paylaşımda bulunuyor.

Deniz Seki zayıflasa da Photoshop’tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü Bacağınıza ne oldu?

Ünlü şarkıcı, son paylaşımıyla yine dillere düştü.

Deniz Seki zayıflasa da Photoshop’tan vazgeçmiyor! Mini etekli pozunu paylaştı sosyal medyanın diline düştü Bacağınıza ne oldu?

Mini etekli pozlarını takipçileriyle paylaşan Deniz Seki, Photoshop ayarını kaçırınca sosyal medyada yorum yağdı.

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