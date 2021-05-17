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Haberler Galeri Deniz Seki'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 14:38 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021 13:18

'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Spor paylaşımında bulunan Deniz Seki'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı. Değişimi ile gündemden düşmeyen Deniz Seki geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu. ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan ...

Deniz Seki'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...

Geçirdiği zor günleri geride bırakan şimdilerde adeta küllerinden doğdu. Fazla kilolarından kurtulan Deniz Seki ardı ardına verdiği cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Deniz Seki'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...

Spor paylaşımında bulunan 'nin incecik olan beli dikkatlerden kaçmadı.

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Deniz Seki'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...

Değişimi ile gündemden düşmeyen geçtiğimiz haftalarda balkon pozuna düştüğü "Ben güzelleşip çiçek açtıkça siz çıldırın" notu ile çok konuşulmuştu.

Deniz Seki'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...

son pozu ile adeta düşman çatlattı. İşte hedeflediği kiloya ulaşan ...

Deniz Seki'nin beli incecik oldu! Hedeflediği kiloya ulaşan Deniz Seki son halini göğsünü gere gere paylaştı...

son paylaşımına "Yaklaşıyor yine sonu Nirvana" notunu düştü.

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