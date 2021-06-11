Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 11.06.2021 14:37 Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 14:41

’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflar gündem oldu. 50 yaşındaki Deniz Seki yeni paylaşımına yazdığı notla dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinin diline düşmekten yine kurtulamadı. Uzun bacakları dikkat çeken Deniz Seki'den açıklama gecikmedi: "Şimdi "Photoshop'la bacaklarını niye uzattın?" diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi... Filtreye gerek yok ."

Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

50 yaşına giren fazla Photoshop kullandığı için eleştirilmişti. Öte yandan güzelliği ve fit vücuduyla genç kızlara taş çıkartan Seki'nin takipçilerinden övgü dolu yorumlar da geldi. Bir süredir verdiği kilolarla adından söz ettiren şarkıcı Deniz Seki, son görüntüsüyle şaşırttı. Uzun bacakları dikkat çeken Deniz Seki'den açıklama gecikmedi.

Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

sosyal medyada gündem oldu. 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez de yaptığı Phostoshop'la gündeme geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

TANIYAMADILAR

'nin son görüntüsü büyük yankı uyandırdı. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirdi.

Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

, tatil sezonunu açtı... Mavi tura çıktı!

Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

Çektiği fotoğrafları da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

SON DAKİKA