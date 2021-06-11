Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

Uzun bir aradan sonra 'Savaş ve Aşk' single müzikseverlerle buluşan Deniz Seki magazin gündeminden düşmüyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin paylaştığı fotoğraflar gündem oldu. 50 yaşındaki Deniz Seki yeni paylaşımına yazdığı notla dikkatleri üzerine çekti. Takipçilerinin diline düşmekten yine kurtulamadı. Uzun bacakları dikkat çeken Deniz Seki'den açıklama gecikmedi: "Şimdi "Photoshop'la bacaklarını niye uzattın?" diyenler gelmeden hemen yazalım, sakin olun arkadaşlar sadece geniş açı çekimi... Filtreye gerek yok ."