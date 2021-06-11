Deniz Seki’nin sosyal medya paylaşımına yazdığı not dikkat çekti!

Deniz Seki sosyal medyada gündem oldu. 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 beden olan Seki, değişimiyle şaşırtmaya devam ediyor. Sık sık zayıfladığını gösteren paylaşımlarda bulunan Seki, bu kez de yaptığı Phostoshop'la gündeme geldi.