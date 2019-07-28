Deniz Tekin: Aramızda çok travma yaşayan var! Susma zamanı değil!

SIRADA MODA DÜNYASI...
Instagram hesabı Diet Prada önce ünlü fotoğrafçı Marcus Hyde'a yönelik taciz suçlamalarını yayınladı. Ardından salı akşamı sanat yönetmeni Haley Bowman, manken Julia Francina ve Deniz Tekin'in fotoğrafçı Timur Emek hakkındaki taciz iddialarını paylaştı. Yazılanları okuduktan sonra Tekin'i arayıp, yaşadıklarını bizimle paylaşmasını istedim. İlk röportajını da benimle yapan Tekin, Bilgi Üniversitesi'nde fotoğrafçılık üzerine eğitim alan ve dört yıldır mankenlik yapan güçlü bir genç kadın. İşte onun ağzından yaşananlar...
- Bu sefer tatsız bir olay nedeniyle bir aradayız. Bana biraz Timur Emek ile olan iletişiminden bahsedebilir misiniz?
- Emek, ABD'de yaşayan, Türk-Alman asıllı ünlü bir fotoğrafçı. Aralarında Alessandra Ambrosio'nun da olduğu birçok Victoria's Secret mankeninin fotoğraflarını çekerek ünlendi. Merecedes- Benz Fashion Week Istanbul'a defalarca fotoğraf ve sokak stili çekmek için geldi. Ben de Türk asıllı olduğu için birçok manken arkadaşım gibi onun sosyal medya hesabını takip ediyordum.