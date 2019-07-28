Deniz Tekin: Aramızda çok travma yaşayan var! Susma zamanı değil!

- Buraya kadar herşey normal...

- Aralıklı olarak Instagram'da iletişime geçti. Galata'da bir otelde kaldığını ve stüdyo kiralayamadığı için otel odasında çekim yapmak istediğini söyledi ama özellikle üstsüz fotoğraflar istediğinin altını çizdi. Üstsüz fotoğraflarımı yollamamı istedi. Yüksek bir ücret karşılığında benim kurallarıma göre çekim yapabileceğimizi yoksa onun kurallarına göre seksi ve üstsüz fotoğraf çekimi yapacağını söyledi.

- Mesajlarda sen biraz ti'ye alıyorsun ama onu. "Kimse kimseye çekim öncesi göğüs fotoğrafı yollamaz durup dururken" gibi cümleler kuruyorsun...

- Evet. Gerçekten de hepimizi temsil eden ajanslar var. Bir fotoğrafçı durup dururken bir mankenden "Bana göğüslerinin fotoğrafını yolla" diye fotoğraf istemez. Ben de resmen zekama hakaret ettiğini düşündüm. Ve ti'ye alarak, ciddiye almadan yanıtladım.