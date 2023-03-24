Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz büyüdü… İkizlerin son hali sosyal medyada gündem oldu!

Giriş Tarihi: 24.03.2023 06:52 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 06:56

Reha Muhtar ile Deniz Uğur 2007 yılında birlikte yaşamaya başlamış, 2009 tarihinde Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Mina Deniz ve Poyraz Deniz şimdi 14 yaşında. Uğur, sosyal medyayı en aktif kullanan isimler arasın yer alıyor. En son Demir Kadın Neslican'da izlediğimiz güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medyadan çocuklarıyla fotoğraf paylaşıyor. Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından büyük ilgi görüyor. Güzel oyuncunun ikizlerinin son hali görenleri şoke etti. İşte Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz…