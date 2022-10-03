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Haberler Galeri Deniz Uğur kızı Mina'nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar'a tepkiler çığ gibi büyüdü "Bu mu iyi baba?"
Giriş Tarihi: 03.10.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 09:02

Deniz Uğur kızı Mina'nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar'a tepkiler çığ gibi büyüdü "Bu mu iyi baba?"

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor? Deniz Uğur velayetleri babalarında olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemenin yolunu tutmuştu. Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan şimdi de dehşete düşüren ses kayıtları geldi. Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'e sarfettiği çirkin sözlerle bağırmasını "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi?" paylaştı. Mahkemede Reha Muhtar'ı yalnız bırakmayan Seren Serengil, Muhtar için "Dünyanın en iyi babası" demişti... Sosyal medyada Reha Muhtar'a ve Seren Serengil'e tepki yağdı...

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar’a tepkiler çığ gibi büyüdü Bu mu iyi baba?

Reha Muhtar'ın küçük kızı Mina'ya uyguladığı şiddet iddiası günlerdir gündem. Deniz Uğur'un çocuklarının şiddet gördüğünü iddia etmesi ile mahkeme anne Deniz Uğur'a 2 aylık geçici velayet vermişti.

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar’a tepkiler çığ gibi büyüdü Bu mu iyi baba?

Magazin gündemi günlerdir eski eşler Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın velayet çekişmesini konuşuyor. Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri şiddet mi görüyor?

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Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar’a tepkiler çığ gibi büyüdü Bu mu iyi baba?

Deniz Uğur velayetleri babalarında olan ikiz çocukları Mina ve Poyraz'ın fiziksel ve psikolojik şiddet gördükleri iddiası ile mahkemenin yolunu tutmuştu.

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar’a tepkiler çığ gibi büyüdü Bu mu iyi baba?

Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verilmişti. Reha Muhtar bu karardan sonra eski eşi hakkında çeşitli iddialarda bulunup kızını darp etmediğini söylemişti.

Daha önce kızı Mina Deniz'in kendisine attığı şiddet gördüğüne dair mesajları yayınlayan Deniz Uğur'dan şimdi de dehşete düşüren ses kayıtları geldi.

Deniz Uğur kızı Mina’nın uğradığı şiddetin ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar’a tepkiler çığ gibi büyüdü Bu mu iyi baba?

Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızı Mina Deniz'e sarfettiği çirkin sözlerle bağırmasını "Elim ayağım titriyor şu an! Dünyanın en iyi babası, öyle mi?" paylaştı.

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