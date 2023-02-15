Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:05

Deprem felaketi sonrası Türkiye'nin yanında olan Bella Hadid'in paylaştığı mektup hüzne boğdu! "Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim"

26 yaşındaki Filistin asıllı Bella Hadid, son olarak 57.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini hüzne boğdu. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağarken dünyaca ünlü yıldızlardan da Türkiye'ye destek yağdı. Deprem felaketine kayıtsız kalmayan ünlü isimler arasında olan Bella Hadid paylaştığı bir mektup ile dikkat çekti. Suriye'de de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden bir genç kadının yakın arkadaşı tarafından onun anısına ithaf edilen bu mektup herkesi duygulandırdı.