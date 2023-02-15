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Haberler Galeri Deprem felaketi sonrası Türkiye'nin yanında olan Bella Hadid'in paylaştığı mektup hüzne boğdu! "Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim"
Giriş Tarihi: 15.02.2023 11:53 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 12:05

Deprem felaketi sonrası Türkiye'nin yanında olan Bella Hadid'in paylaştığı mektup hüzne boğdu! "Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim"

26 yaşındaki Filistin asıllı Bella Hadid, son olarak 57.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini hüzne boğdu. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremler nedeniyle onbinlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Enkaz arama çalışmalarının hala devam ettiği afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Türkiye'nin dört bir yanından depremzedelere yardım yağarken dünyaca ünlü yıldızlardan da Türkiye'ye destek yağdı. Deprem felaketine kayıtsız kalmayan ünlü isimler arasında olan Bella Hadid paylaştığı bir mektup ile dikkat çekti. Suriye'de de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden bir genç kadının yakın arkadaşı tarafından onun anısına ithaf edilen bu mektup herkesi duygulandırdı.

Deprem felaketi sonrası Türkiye’nin yanında olan Bella Hadid’in paylaştığı mektup hüzne boğdu! Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim

Kahramanmaraş merkez üssü olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık depremler, çok sayıda can kaybına sebep oldu. Sanat camiası yaşananlar sonrası tek yürek olurken, dünyaca ünlü isimler de Türkiye'deki asrın felaketine kayıtsız kalmadı. Birbirinden dünyaca ünlü isimlerden de destek mesajları geldi.

Deprem felaketi sonrası Türkiye’nin yanında olan Bella Hadid’in paylaştığı mektup hüzne boğdu! Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim

26 yaşındaki Filistin asıllı Bella Hadid, son olarak 57.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile takipçilerini hüzne boğdu.

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Deprem felaketi sonrası Türkiye’nin yanında olan Bella Hadid’in paylaştığı mektup hüzne boğdu! Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim

Deprem felaketine kayıtsız kalmayan ünlü isimler arasında olan Bella Hadid paylaştığı bir mektup ile dikkat çekti.

Deprem felaketi sonrası Türkiye’nin yanında olan Bella Hadid’in paylaştığı mektup hüzne boğdu! Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim

Suriye'de de yıkıma yol açan depremde hayatını kaybeden bir genç kadının yakın arkadaşı tarafından onun anısına ithaf edilen bu mektup herkesi duygulandırdı.

Deprem felaketi sonrası Türkiye’nin yanında olan Bella Hadid’in paylaştığı mektup hüzne boğdu! Depremde en iyi arkadaşlarımdan birini kaybettim

Ünlü model Bella Hadid de felaketin ilk günlerinden beri Türkiye ve Suriye'ye destek veren isimlerden biri.

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