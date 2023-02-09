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Haberler Galeri Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:10

Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göcükte sıkışan anne ve babasından haber gelmişti. Annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı. Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi. Hatay'a giden hayat arkadaşına destek olan Serengil'in paylaştığı fotoğraf görenleri hüzne boğdu.

Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da hissedilen deprem, çok sayıda binanın yıkılmasına neden oldu. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma'nın Hatay'da yaşayan ailesi de depremde enkaz altında kaldı.

Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

Gözyaşları içinde yardım çağrısında bulunan Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi.

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Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

"GECEYİ NAYLONUN ÜZERİNDE YATARAK GEÇİRİYOR"

Annesinin cenazesini almak için Hatay'a giden sevgilisinin fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan Seren Serengil, Mustafa Tohma'ya dair bilgileri paylaştı.

Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

Hatay'da taş üstünde taş kalmadı. Kurtarılmayı bekleyen binlerce insan var. Bir de enkazın altında saatlerce bekleyip, buna daha fazla dayanamayıp hayata gözlerini yumanlar var.

Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

Onlardan birisi de Tohma'mın melek annesiydi. Hepsinin mekanı cennet olsun. Üstüne kolon düşmüş, kafasını çarpmış. Sekiz saat boyunca bekledi 'İyiyim, ayağım ağrıyor' dedi ama daha fazla dayanmadı. İç kanamadan gitti yine gülümseyerek.

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