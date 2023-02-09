Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:04 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:10

Deprem felaketinde annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı! ‘Kendi ellerimle abdest aldırdım’

Türkiye ardı ardına gerçekleşen yıkıcı büyüklükteki depremler ile acıya boğuldu! Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok ilde hissedilen deprem sonrası Seren Serengil'in uzun süredir birlikte olduğu Hataylı sevgilisi Mustafa Tohma'dan da kötü haber geldi. Mustafa Tohma sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla enkaz altındaki ailesi için gözyaşlarıyla yardım istemişti. Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma'nın göcükte sıkışan anne ve babasından haber gelmişti. Annesini kaybeden Mustafa Tohma paylaşımı ile yürek sızlattı. Tohma'nın ailesi enkazdan çıkarıldı; babası kurtarılırken, annesi iç kanama sebebiyle yaşamını yitirdi. Hatay'a giden hayat arkadaşına destek olan Serengil'in paylaştığı fotoğraf görenleri hüzne boğdu.