Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf

Giriş Tarihi: 02.04.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 08:00

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Talu, o çok konuşulan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Deren Talu, sevgilisinin çok sinirlenmesine rağmen fotoğraf çekimine gitmişti.