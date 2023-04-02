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Haberler Galeri Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf
Giriş Tarihi: 02.04.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 08:00

Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Talu, o çok konuşulan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Deren Talu, sevgilisinin çok sinirlenmesine rağmen fotoğraf çekimine gitmişti.

Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, uzun süredir işletmeci Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftin ilişkisi geçtiğimiz günlerde sona ermişti.

Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf

İddiaya göre; Talu'nun, sevgilisi karşı çıkmasına rağmen bir fotoğraf çekimine katılması ayrılığa neden oldu.

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Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf

Takvim'in haberine göre; Söz konusu kareler, Talu'nun sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf

Karlar üzerinde mayoyla objektif karşısına geçen Talu, uğruna sevgilisiyle tartışıp, ilişkisini noktaladığı o çekimden kareleri 400 binden fazla takipçinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.

Deren Talu ile Baran Tınaz olaylı ayrılmıştı… İlişki bitiren fotoğraf
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