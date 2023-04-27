Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:16

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Deren Talu ile üç yıllık aşkı biten Baran Tınaz, 'İlişkiyi kıskançlık bitirdi' iddiaları için ilk kez konuştu: "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak, arkadaşça ayrıldık"