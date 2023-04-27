Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!
Giriş Tarihi: 27.04.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 10:16

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Deren Talu ile üç yıllık aşkı biten Baran Tınaz, 'İlişkiyi kıskançlık bitirdi' iddiaları için ilk kez konuştu: "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak, arkadaşça ayrıldık"

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, uzun süredir Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Çiftin mutlu ilişkisi geçtiğimiz günlerde noktalandı. Deren Talu, sevgilisinin karşı çıkmasına rağmen mayolu pozlar verince, Baran Tınaz ile birlikteliği sona ermişti. Deren Talu ile üç yıllık aşkı biten Baran Tınaz, 'İlişkiyi kıskançlık bitirdi' iddiaları için ilk kez konuştu: "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak, arkadaşça ayrıldık"

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu'nun geçtiğimiz aylarda ayrıldığı işletmeci sevgilisi Baran Tınaz, önceki akşam Bebek'teydi. Tınaz'ın sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilmiş ancak daha sonra asıl şiddet görenin Deren Talu'nun kardeşi Derin olduğu ortaya çıkmıştı. Şiddet olayıyla adının geçmesine çok kızan Tınaz, tepkisini şöyle dile getirdi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

'BİZİM AİLEYE TERS'

Takvim'in haberine göre; "Bizim aileye ters bu olaylar. Asla böyle bir durum yok. Deren ile 3 senelik ilişkimiz vardı. Biz ortaklaşa sonlandırma kararı aldık. Asla ve asla darp olayı yok tabii ki.

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

Ben zan altında kaldım." Baran Tınaz, ayrılığın kıskançlıkla ilgili olduğu haberleri için de "Kıskançlık her ilişkide olabilir. Biz anlaşarak, arkadaşça ayrıldık" yorumu yaptı. Baran Tınaz, ilişkinin dostça bittiğini söyledi. Deren Talu, şimdilerde kariyerine odaklandı.

Deren Talu ile Baran Tınaz’ın üç yıllık aşkını kıskançlık mı bitirdi? Baran Tınaz ilk kez açıkladı!

'KÖTÜ ARKADAŞ UYARISI'

Deren Talu ile Baran Tınaz'ın güzel modelin cesur pozlarının yanı sıra 'kötü arkadaş uyarısı' yüzünden de kriz yaşadığı iddia edildi. Çift cephesinden gelen haberlere göre ise aşka ikinci bir şans vermeye sıcak bakan ikili arasındaki buzlar erimek üzere...

SON DAKİKA