Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Melih Bey takımı' yorumlarına isyan etti! "Hiçbirimiz öyle biri değiliz"

Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:52
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
11:26
Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Kendileri için söylenen 'Melih Bey Takımı' söylemlerinden son derece rahatsızlık duyduğunu belirten Talu, "Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle sana söylenmesi çok canımı sıkıyor." dedi. Deren Talu'nun evlilik itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...