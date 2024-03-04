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Haberler Galeri Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Melih Bey takımı' yorumlarına isyan etti! "Hiçbirimiz öyle biri değiliz"
Giriş Tarihi: 04.03.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 11:26

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Melih Bey takımı' yorumlarına isyan etti! "Hiçbirimiz öyle biri değiliz"

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Kendileri için söylenen 'Melih Bey Takımı' söylemlerinden son derece rahatsızlık duyduğunu belirten Talu, "Hiçbirimiz öyle biri değiliz. Özellikle sana söylenmesi çok canımı sıkıyor." dedi. Deren Talu'nun evlilik itirafı ise dikkat çekti. İşte detaylar...

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ’Melih Bey takımı’ yorumlarına isyan etti! Hiçbirimiz öyle biri değiliz

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle Defne Samyeli'nin oyuncu kızı Deren Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ’Melih Bey takımı’ yorumlarına isyan etti! Hiçbirimiz öyle biri değiliz

Son olarak Deren Talu, annesi Defne Samyeli'nin YouTube kanalına konuk oldu. Rahatsız olduğu bir konuya değinen Deren Talu, ''Melih Bey Takımı' yorumları beni rahatsız ediyor' dedi.

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Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ’Melih Bey takımı’ yorumlarına isyan etti! Hiçbirimiz öyle biri değiliz

Deren Talu, annesiyle ettiği sohbet sırasında iki konuda isyan etti.

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ’Melih Bey takımı’ yorumlarına isyan etti! Hiçbirimiz öyle biri değiliz

Birincisi; evlilik hakkındaydı...

Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile babası Eren Talu'nun boşanma sürecinden etkilendiğini söyleyerek evlenmeyi düşünmediğini söyledi; "Babamla senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum. Evliliğe inancımı kaybettim. Bence evlilik yürütülebilecek bir sistem değil. İki insanın ömür boyu birbirini sevmesi konsepti bana inandırıcı gelmiyor. Herkes birbirinden sıkılır. Çok büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belki doğru insan doğru zamanda olur."

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ’Melih Bey takımı’ yorumlarına isyan etti! Hiçbirimiz öyle biri değiliz

"BOŞANMAYI HİÇ İSTEMEZDİM"

Eren Talu ile 1995 - 2011 arasında evli kalan Defne Samyeli, kızının bu sözleri karşısında duygularını şöyle dile getirdi; "Hiç istemezdim. Çünkü düzenimizden çok memnundum."

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