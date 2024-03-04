Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu 'Melih Bey takımı' yorumlarına isyan etti! "Hiçbirimiz öyle biri değiliz"

Birincisi; evlilik hakkındaydı...

Deren Talu, annesi Defne Samyeli ile babası Eren Talu'nun boşanma sürecinden etkilendiğini söyleyerek evlenmeyi düşünmediğini söyledi; "Babamla senin boşanma sürecinden sonra evlenmek istemiyorum. Evliliğe inancımı kaybettim. Bence evlilik yürütülebilecek bir sistem değil. İki insanın ömür boyu birbirini sevmesi konsepti bana inandırıcı gelmiyor. Herkes birbirinden sıkılır. Çok büyük konuşmayı da sevmiyorum. Belki doğru insan doğru zamanda olur."