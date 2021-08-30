Deren Talu’nun aşktan ayakları yerden kesildi! Deren Talu ile sevgilisi gün batımında romantizmin doruklarında...

Son olarak Akıncı dizisinde Didem karakterini canlandıran Deren Talu şu sıralar sevgilisi Baran Tınaz ile tatilin keyfini çıkarıyor. Defne Samyeli'nin kızı olan Deren Talu genç yaşına rağmen kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu uzun bir süredir Baran Tınaz ile aşk yapıyor. Sık sık sevgilisi ile paylaşımlarda bulunan genç oyuncu Deren Talu son olarak gün batımında romantizmin doruklarında verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. "Aşktan ayağı yerden kesilmiş" yorumları yapılan Deren Talu'nun sevgilisi ile aşk pozları büyük beğeni topladı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'ın romantik pozları...