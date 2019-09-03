Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

Son dönemim çok konuşulan ismi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Talu paylaşımına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü. Son dönemlerin en popüler isimleri haline gelen Defne Samyeli'nin kızlarından Derin Talu, doğum günü paylaşımıyla öne çıktı. Güzelliği ile büyüleyen ve fiziği ile dikkat çeken Derin Talu, sosyal medya hesabından 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Geçen yılki doğum günü paylaşımında elinde 15 yazan balonla poz veren Derin Talu, bu yıl da aynı pozu vererek altına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü. Defne Samyeli, 16 yaşına giren kızı Derin Talu'nun doğum gününü "Canım kızım iyi ki doğdun! Seni çok seviyorum nice güzel yaşlara" mesajıyla kutladı.