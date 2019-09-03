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  • Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

’dan ilginç paylaşım! pozu yürek hoplattı!

Son dönemim çok konuşulan ismi 'nin kızı , 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Talu paylaşımına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü. Son dönemlerin en popüler isimleri haline gelen Defne Samyeli'nin kızlarından Derin Talu, paylaşımıyla öne çıktı. Güzelliği ile büyüleyen ve fiziği ile dikkat çeken Derin Talu, sosyal medya hesabından 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Geçen yılki doğum günü paylaşımında elinde 15 yazan balonla poz veren Derin Talu, bu yıl da aynı pozu vererek altına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü. Defne Samyeli, 16 yaşına giren kızı Derin Talu'nun doğum gününü "Canım kızım iyi ki doğdun! Seni çok seviyorum nice güzel yaşlara" mesajıyla kutladı.

Giriş Tarihi: 03.09.2019 15:50 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 16:06
Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

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Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

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Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

3 EYLÜL 2003

Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

MÜGE ANLI

Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

İLKER İNANOĞLU

Derin Talu’dan ilginç paylaşım! Doğum günü pozu yürek hoplattı!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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