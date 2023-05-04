Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:58

Derin Talu'ya 'şiddet' sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

Sosyete dünyası bu darp olayını konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı 19 yaşındaki Derin Talu bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İki sevgili arasında birkaç hafta önce büyük bir kavga yaşanmıştı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü. Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansımıştı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edilmişti. Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duymuştu. Derin Talu, ne yazık ki Türkiye'deki erkek şiddetine maruz kalan kadınlardan biri oldu. Anne Defne Samyeli iddiayı kabul etti. Derin Talu ile ablası Deren Talu, önceki gün birlikte bir davete katıldı. Derin'e yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltilince, Deren araya girdi.