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Haberler Galeri Derin Talu'ya 'şiddet' sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti
Giriş Tarihi: 04.05.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:58

Derin Talu'ya 'şiddet' sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

Sosyete dünyası bu darp olayını konuşuyor… Defne Samyeli'nin Eren Talu'dan olan küçük kızı 19 yaşındaki Derin Talu bir süredir Emircan Şahin'le birlikteydi. İki sevgili arasında birkaç hafta önce büyük bir kavga yaşanmıştı. O kavga sırasında da Derin, sevgilisi tarafından dövüldü. Bu üzücü olay geçtiğimiz günlerde medyaya farklı yansımıştı. Şiddet gören kişinin Derin değil ablası Deren Talu olduğu iddia edilmişti. Hatta abla Talu, haberler üzerine sosyal medyada açıklama yapma gereği duymuştu. Derin Talu, ne yazık ki Türkiye'deki erkek şiddetine maruz kalan kadınlardan biri oldu. Anne Defne Samyeli iddiayı kabul etti. Derin Talu ile ablası Deren Talu, önceki gün birlikte bir davete katıldı. Derin'e yaşadığı şiddet olayıyla ilgili sorular yöneltilince, Deren araya girdi.

Derin Talu’ya ’şiddet’ sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

Derin Talu ile Deren Talu, tasarımcı kardeşler Raisa ve Vanessa'nın ünlü bir marka ile hazırladığı İlkbahar Yaz 2023 koleksiyonunun davetinde boy gösterdi.

Derin Talu’ya ’şiddet’ sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

Milliyet'in haberine göre; Derin, şiddet iddialarıyla ilgili kendisine yöneltilen sorulara cevap vereceği sırada ablası Deren'in röportaja müdahale etmesi herkesi şaşırttı.

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Derin Talu’ya ’şiddet’ sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

Deren Talu, "Soru almayalım lütfen, hassas bir süreç" derken, kardeşini kolundan çekerek basın mensuplarından kaçırdı.

Derin Talu’ya ’şiddet’ sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

DERİN TALU'NUN DARP OLAYI İLE İLGİLİ İLK RESMİ AÇIKLAMA

Defne Samyeli, 19 yaşındaki küçük kızı Derin'in sosyetik sevgilisi Emircan Şahin'den dayak yediği iddiaları karşısında sessizliğini önceki gün Etiler'de bozdu. Haberleri doğrulayan Samyeli, "Evet, kızım darp edildi" demişti.

Derin Talu’ya ’şiddet’ sorusu! Ablası Deren Talu müdahale etti

Ne yazık ki toplumun her kesiminde görülen 'kadına şiddet', bu kez Derin Talu'nun başına geldi...

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