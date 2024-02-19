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Haberler Galeri Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!
Giriş Tarihi: 19.02.2024 18:55 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 18:55

Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. İki oğullarına sağlıklı bir şekilde kavuşan ünlü çift, şimdilerde anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk kez babaanne olan Derya Tuna ise geçtiğimiz gün bir AVM'ye giderek torunlarına alışveriş yaptı. Gazetecilere denk gelen Derya Tuna, duygusal açıklamalarda bulundu. İşte babaannelik heyecanını yaşayan Derya Tuna'nın o duygusal açıklaması!

Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2021 yılında evlendi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran çift, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldı.

Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!

Minik İbrahim Ayel'in kalbinde yaşadığı sorun da ameliyat sonrası sona erdi ve ünlü çift, evlerine geçti.

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Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!

GÜNLER SONRA BAŞ BAŞA YEMEK!

Dört kişilik ailesiyle tatlı bir heyecan yaşayan İdo Tatlıses ve Yasemin şefkatli, bugün ilk kez baş başa dışarda yemek yiyerek birlikte vakit geçirdi.

Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!
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Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!

İLK KEZ BABAANNE OLMANIN HEYECANINI YAŞADI

İlk kez babaanne olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşayan Derya Tuna ise bir AVM'de görüldü.

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