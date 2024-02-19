Derya Tuna, torunlarına hediye aldı! İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin çocuklarını hediyeye boğdu!

Giriş Tarihi: 19.02.2024 18:55
Güncelleme Tarihi: 19.02.2024
18:55
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz temmuz ayında ikiz bebekleri olacağını duyuran İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, oğullarını 22 Ocak'ta kucaklarına aldılar. İki oğullarına sağlıklı bir şekilde kavuşan ünlü çift, şimdilerde anne- baba olmanın mutluluğunu yaşıyor. İlk kez babaanne olan Derya Tuna ise geçtiğimiz gün bir AVM'ye giderek torunlarına alışveriş yaptı. Gazetecilere denk gelen Derya Tuna, duygusal açıklamalarda bulundu. İşte babaannelik heyecanını yaşayan Derya Tuna'nın o duygusal açıklaması!