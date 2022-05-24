Derya Tuna'dan sonra Safiye Soyman'ın sözleri de tartışma yarattı! "Aldattığını bana hissettirmiyorsa yapsın"

Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:23 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 10:24

İbrahim Tatlıses ile 18 yıllık birliktelik yaşayan Derya Tuna, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile magazin gündemini sallamıştı. Tuna, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" demişti. Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülenen Safiye Soyman'a, Derya Tuna'nın 'çapkınlık' açıklaması hakkındaki fikri soruldu. Safiye Soyman, "Derya doğru söylemiş. Her şey tabii ki kadınlarda bitiyor. Haberim yoksa çapkınlık yapabilir. Bana hissettirmesin" diyerek yeni bir tartışma konusu yarattı. Safiye Soyman'a sosyal medyada eleştiri yağdı. İşte Safiye Soyman'ın açıklamasının tüm detayları...