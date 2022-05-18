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Haberler Galeri Derya Tuna'dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses'in ihaneti hatırlatıldı!
Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 11:28

Derya Tuna'dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses'in ihaneti hatırlatıldı!

İbrahim Tatlıses'le 18 yıllık birliktelik yaşayan ve bu birlikteliğinden İdo Tatlıses adında bir oğlu olan Derya Tuna, önceki gün bir etkinlikte tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Tuna, çapkınlıkla ilgili bir soru karşısında, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" dedi. Sosyal medyayı ikiye bölen bu sözlere pek çok yorum geldi. Bazı kullanıcılar Derya Tuna'ya kendisinin birçok kez aldatıldığını hatırlatıp tepki gösterdi. İşte Derya Tuna'nın açıklaması ve gelen tepkiler...

Derya Tuna’dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses’in ihaneti hatırlatıldı!

Derya Tuna, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile 1983 yılında aşk yaşamaya başlamış; 18 yıllık birlikteliğin ardından ikili ilişkisini noktalamıştı.

Derya Tuna’dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses’in ihaneti hatırlatıldı!

Tuna, önceki gün Beylikdüzü'ndeki bir Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen sohbet etkinliğinde Seda Akgül'ün sorularını yanıtladı.

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Derya Tuna’dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses’in ihaneti hatırlatıldı!

İbrahim Tatlıses ile evliliğinden İdo Tatlıses adında bir oğlu olan Derya Tuna; ünlü türkücü ile tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını ve Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu dile getirdi.

Derya Tuna’dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses’in ihaneti hatırlatıldı!

"GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM"

Ekim 2011'de şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'i (30) manken Yasemin Şefkatli ile evlendiren oyuncu, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum.

Derya Tuna’dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses’in ihaneti hatırlatıldı!

Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter" şeklinde konuştu.

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