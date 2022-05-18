Derya Tuna’dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses’in ihaneti hatırlatıldı!

"GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM"

Ekim 2011'de şarkıcı oğlu İdo Tatlıses'i (30) manken Yasemin Şefkatli ile evlendiren oyuncu, "İyi ki İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum.