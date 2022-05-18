Giriş Tarihi: 18.05.2022 11:15
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
11:28
Derya Tuna'dan tartışma yaratacak açıklama! Eski defterler açıldı İbrahim Tatlıses'in ihaneti hatırlatıldı!
İbrahim Tatlıses'le 18 yıllık birliktelik yaşayan ve bu birlikteliğinden İdo Tatlıses adında bir oğlu olan Derya Tuna, önceki gün bir etkinlikte tartışma yaratan açıklamalarda bulundu. Tuna, çapkınlıkla ilgili bir soru karşısında, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" dedi. Sosyal medyayı ikiye bölen bu sözlere pek çok yorum geldi. Bazı kullanıcılar Derya Tuna'ya kendisinin birçok kez aldatıldığını hatırlatıp tepki gösterdi. İşte Derya Tuna'nın açıklaması ve gelen tepkiler...