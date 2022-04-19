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Haberler Galeri Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:02 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 15:15

Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!

'Destan' dizisinin başrol oyuncularından Edip Tepeli, canlandırdığı 'Batuga' karakteriyle gönülleri fethetti. Başarılı oyunculuğudikkat çeken Edip Tepeli, yeni yaşını kutluyor. 33 yaşına basan Edip Tepeli, 2017'de kendisi gibi oyuncu Ayşecan Tatari ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebek ile taçlandıran Edip Tepeli ile Ayşecan Tatari çiftinin kızları Ayşe Müjgan geçtiğimiz aylarda 1 yaşına basmıştı. Ayşecan Tatari, yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutladıkları kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak romantik not düştü. Kızı Müjgan ile mumlarını üfleyen Edip Tepeli'ye hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Görenler baba-kıza hayran kaldı. İşte Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin kızı Müjgan ve eşi Ayşecan Tatari ile doğum gününden kareler...

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!

Son dönemin en başarılı oyuncularından Edip Tepeli sosyal medyada da ilgi ile takip ediliyor. 'Destan' dizisinin başrol oyuncularından Edip Tepeli, canlandırdığı 'Batuga' karakteriyle en çok konuşulan isimlerden oldu.

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!

Başarılı oyunculuğu ile gönülleri fetheden Edip Tepeli, özel hayatı ile de merak konusu oldu.

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Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!

Edip Tepeli Haziran 2017'de kendisi gibi oyuncu Ayşecan Tatari ile nikah masasına oturmuştu.

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!

Başarılı oyunculuğudikkat çeken Edip Tepeli, yeni yaşını kutluyor.

Destan’ın Batuga’sı Edip Tepeli’ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın’ın Duygu’su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!

33 yaşına basan Edip Tepeli'ye, eşi Ayşecan Tatari'den romantik kutlama geldi.

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