Giriş Tarihi: 19.04.2022 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.04.2022
15:15
Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'ye romantik kutlama! Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su ile evlenmişti... Çekirdek aile pozlarına beğeni yağdı!
'Destan' dizisinin başrol oyuncularından Edip Tepeli, canlandırdığı 'Batuga' karakteriyle gönülleri fethetti. Başarılı oyunculuğudikkat çeken Edip Tepeli, yeni yaşını kutluyor. 33 yaşına basan Edip Tepeli, 2017'de kendisi gibi oyuncu Ayşecan Tatari ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini bebek ile taçlandıran Edip Tepeli ile Ayşecan Tatari çiftinin kızları Ayşe Müjgan geçtiğimiz aylarda 1 yaşına basmıştı. Ayşecan Tatari, yakışıklı oyuncunun doğum gününü kutladıkları kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak romantik not düştü. Kızı Müjgan ile mumlarını üfleyen Edip Tepeli'ye hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Görenler baba-kıza hayran kaldı. İşte Destan'ın Batuga'sı Edip Tepeli'nin kızı Müjgan ve eşi Ayşecan Tatari ile doğum gününden kareler...