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Haberler Galeri Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!
Giriş Tarihi: 18.02.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 06:54

Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi karşısında devlet-millet el ele verdik ve depremzedelere yardım edip yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Herkes elinden geleni, hatta fazlasını yapıyor. Peki iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, depremi ilk öğrendikleri andan itibaren neler yaptı, bu büyük felaket karşısında ne düşünüyor, yapılanları nasıl değerlendiriyor, bundan sonra neler yapılması gerektiğini düşünüyor? İşte bu soruları ünlü isimlere yönelttim... İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinde Nilüfer Bulut, Zehra Neşe Kavak ve Feryal Gülman'ın açıklamaları...

BÜLENT CANKURT
Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

Dün, ünlü isimlere, depremzedeler için neler yaptıklarını ve bundan sonra neler yapmak gerektiğini sormuştum. Bugün de bu soruları, Nilüfer Bulut, Zehra Neşe Kavak ve Feryal Gülman'a yönelttim.

Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

NİLÜFER BULUT TİKAD BAŞKANI (TÜRKİYE İŞ KADINLARI DERNEĞİ)

'TÜRKİYE BUNUN ALTINDAN KALKABILECEK GÜÇTEDİR'
Depremi öğrendiğinizde ilk yaptığınız ne oldu?
Biz derhal kendi bünyemizde bir Deprem Destek Koordinasyon grubu oluşturduk. Kamu kurumları ve bakanlıklarla sürekli irtibat halinde olmaya ve yardımlarımızı onlar üzerinden ulaştırmaya çalışıyoruz. Ayrıca her arkadaşımız sahip olduğu imkanları depremden etkilenen bölgede ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ulaştırmak üzere seferber etti.

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Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

Halkımız nasıl bir sınav verdi?
Bu çapta bir doğal afet karşısında vatandaşlarımızın verdiği hızlı reaksiyon etkileyicidir. Milletimiz üzerine düşeni fedakarca ve mükemmel bir şekilde yapmıştır. Olağanüstü bir toplumsal dayanışma örneğidir.

Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

Bundan sonra depremzedeler için neler yapabiliriz?
Başta çocuklar olmak üzere psikolojik destek konusunu ele almamız gerekiyor. Hem bedensel ve hem ruhsal yaralanmaların iyileştirilmesi için etkin şekilde çalışma yürütmemiz gerekir. Depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için, depremzede vatandaşlarımızın, başta barınma olmak üzere bütün ihtiyaçlarının karşılanması için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları hızla hayata geçirmemiz lazım. Devlet ve sivil toplum el ele, bütün sosyal girişimlerimizde depremin yaşandığı kentlerimize odaklanan çalışmalara öncelik vermeliyiz.

Devletimiz nasıl bir sınav verdi?
Eksikler, tamamlanması gereken noktalar elbette var, olmaması mümkün değil. Ancak asrın felaketi diye nitelenen bir doğal afet karşısında, devletimiz attığı adımlar ve aldığı önlemlerle tüm vatandaşlara ulaşabilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde tüm depremzedeler için evlerin yapılacağını dile getirdi. Bakanlarımız deprem bölgesine giderek kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili özel destek çalışmaları yürütüleceğinin sözünü verdi. Bütün sorunlar için kapsamlı çözümler üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye, bunun altından devleti ve milletiyle kalkabilecek güçtedir.

Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

ELEŞTİRİ ZAMANI DEĞİL
Bir taraftan da arama kurtarma ve yardımlarla ile ilgili geç kalındığına dair devlete eleştiriler de var...
Şimdi eleştiri değil, milletçe birlik olma zamanı. AFAD ve Kızılay başta olmak üzere bütün arama kurtarma birimleri ellerinden geleni yaptı. Bazı noksanlıklar olmuşsa, kapasitelerinin güçlendirilmesi, eksiklerinin tespit edilip giderilmesi için ne gerekiyorsa yapılmalıdır. O kahramanlar sayesinde yüzlerce mucizeye şahit olduk.

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