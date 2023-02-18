Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!

Bundan sonra depremzedeler için neler yapabiliriz?

Başta çocuklar olmak üzere psikolojik destek konusunu ele almamız gerekiyor. Hem bedensel ve hem ruhsal yaralanmaların iyileştirilmesi için etkin şekilde çalışma yürütmemiz gerekir. Depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden inşası için, depremzede vatandaşlarımızın, başta barınma olmak üzere bütün ihtiyaçlarının karşılanması için kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları hızla hayata geçirmemiz lazım. Devlet ve sivil toplum el ele, bütün sosyal girişimlerimizde depremin yaşandığı kentlerimize odaklanan çalışmalara öncelik vermeliyiz.



Devletimiz nasıl bir sınav verdi?

Eksikler, tamamlanması gereken noktalar elbette var, olmaması mümkün değil. Ancak asrın felaketi diye nitelenen bir doğal afet karşısında, devletimiz attığı adımlar ve aldığı önlemlerle tüm vatandaşlara ulaşabilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız bir yıl içinde tüm depremzedeler için evlerin yapılacağını dile getirdi. Bakanlarımız deprem bölgesine giderek kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili özel destek çalışmaları yürütüleceğinin sözünü verdi. Bütün sorunlar için kapsamlı çözümler üretilmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye, bunun altından devleti ve milletiyle kalkabilecek güçtedir.