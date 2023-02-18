Giriş Tarihi: 18.02.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2023
06:54
Devlet-millet el ele! İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri depremzedeler için kolları sıvadı: Yapılacak çok iş var!
6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketi karşısında devlet-millet el ele verdik ve depremzedelere yardım edip yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Herkes elinden geleni, hatta fazlasını yapıyor. Peki iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, depremi ilk öğrendikleri andan itibaren neler yaptı, bu büyük felaket karşısında ne düşünüyor, yapılanları nasıl değerlendiriyor, bundan sonra neler yapılması gerektiğini düşünüyor? İşte bu soruları ünlü isimlere yönelttim... İş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinde Nilüfer Bulut, Zehra Neşe Kavak ve Feryal Gülman'ın açıklamaları...