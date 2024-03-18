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Haberler Galeri Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!
Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 07:33

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, GÜNAYDIN'a konuştu. "Böyle bir göreve layık görülmek benim için gurur verici" diyen Sağtürk, şöyle devam etti: "Opera ve baleyi her şehre taşıyacağız. Balıkesir'le başladık, Muş'la devam edeceğiz. Sanatçı dostlarımızla 7/24 Türk opera ve balesini dünya çapında bir marka olarak konumlandırmak için çalışıyoruz. Topraklarımızın hikayelerini tüm dünyaya duyuracağız

Tuba KALÇIK
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, GÜNAYDIN'a konuştu: "Bu göreve layık görülmek benim için gurur verici. Sanatçı dostlarımızla 7/24, Türk opera ve balesini dünya çapında bir marka olarak konumlandırmak için çalışıyoruz. Dünyanın en büyük ve prestijli sanat kurumlarının bizimle iş birliği yapmak istemesi çok önemli…"

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmenliği görevini yürütüyorsunuz. Bu görev size teklif edildiğinde neler hissettiniz?
Nasıl bir sorumluluk aldığımın farkındayım. Bu göreve layık görülmek benim için gurur verici. Türkiye'de opera, bale ve çok sesli müziğe Genel Müdür olarak hizmet etmek büyük bir sorumluluk ve geçmişten bugüne kadar gelen büyük sanatçıların mirasını taşımak demek aynı zamanda. Açıkçası bu görev ilk teklif edildiğinde düşünmek için biraz zaman talep etmiştim. Bu köklü kuruma hizmet etmiş değerli eski genel müdürlerimiz, sanatçılarımız ve tüm teknik ekibimizin kıymetli çalışmalarını devam ettirmek ve yeni projelerle ülkemizin yüksek sanatını çok daha yukarılara taşıma sorumluluğunu üstlenmek önemli bir karardı.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

Baleyi sevdiren adam olarak da biliniyorsunuz. Opera ve baleyi yeni görevinizle birlikte halkımıza daha çok sevdirmek için neler yapıyorsunuz?
Gerek ülkemizde gerek yurt dışında içinde bulunduğum sanat projeleriyle bale sanatının tanıtımına katkı sağlamaya çalıştım. Şimdi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak, sanatçı adayı gençleri konservatuvarlara kazandırmak amacıyla yürütülecek olan çalışmaların planlamasını yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte paylaştığımız bir diğer öncelik de opera ve bale ile daha az buluşan illerimizi planlamamıza dahil etmek oldu. Kelime anlamıyla Türkiye haritasını açtık ve çalışmalarımızı başlattık. Örneğin Devlet Opera ve Balesi olarak ilk kez Balıkesir'de 'Öylesine Bir Dinleti' eserimiz ile sanatseverler ile buluştuk. Bunu sadece bir başlangıç olarak görüyoruz. 23 Mart cumartesi günü de 'Arşın Mal Alan' opereti Muş'taki sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

Uluslararası alanda da önemli projeler gerçekleştiriyorsunuz. Bize biraz da buprojelerden bahseder misiniz?
Uluslararası Moskova Bale Yarışması'nda değerli sanatçımız Nilay Tahiroğlu'nun aldığı ikinciliği uluslararası alanda en güncel gelişme olarak gösterebilirim. Türk balesinin ve bale sanatçılarının uluslararası alandaki konumunu göstermesi açısından büyük bir öneme sahip. Şu an dünyanın en büyük ve prestijli sanat kurumları Devlet Opera ve Balesi ile iş birliği yapmak istiyor. Sanat adına yarattığımız uluslararası algının ülkemiz adına oldukça gurur verici olduğunu söylemek isterim. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz projeler de uluslararası sanat camiasında büyük bir beğeniyle takip ediliyor. İstanbul Opera ve Balesi'nin sahneye koyduğu Rossini'nin II. Mehmet eseri, Atatürk Kültür Merkezi'nin muhteşem sahnesinde sanatseverlerle dünyaca ünlü Orkestra Şefi Alessandro De Marchi ve Rejisör Renato Bonajuto yönetiminde üst düzey sanatsal bir seviyeye imza attı. Eser hakkında İtalyan Devlet Televizyonu Rai bünyesinde yayınlanan haber ayrıca göğsümüzü kabarttı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

HALKIN İLGİSİ MUTLULUK VERİCİ

Kendi tarihimizi, kültürümüzü anlatan projeleriniz de var. Halkımızın ilgisi nasıl bu projelere?
Repertuvarımızda yer verdiğimiz evrensel opera ve bale eserleri ile birlikte bu topraklardaki hikâyelerimizden beslenen yerli eserlerin opera, bale ve çok sesli müzik dallarına kazandırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu türden eserlerin kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için eşsiz fırsatlar sunduğunu düşünüyorum. Özellikle kendi tarihimiz ve kültürümüz başta olmak üzere tüm zenginliklerimizi yüksek sanatlar aracılığıyla ülkemiz ve tüm dünya sanatseverleriyle buluşturma gayreti içerisindeyiz. Halkımızın bu eserlere yönelik süregelen ilgisi bizleri çok mutlu ediyor.

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