Giriş Tarihi: 18.03.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
07:33
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, GÜNAYDIN'a konuştu. "Böyle bir göreve layık görülmek benim için gurur verici" diyen Sağtürk, şöyle devam etti: "Opera ve baleyi her şehre taşıyacağız. Balıkesir'le başladık, Muş'la devam edeceğiz. Sanatçı dostlarımızla 7/24 Türk opera ve balesini dünya çapında bir marka olarak konumlandırmak için çalışıyoruz. Topraklarımızın hikayelerini tüm dünyaya duyuracağız