Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk: Toprağımızın hikayelerini dünyaya duyuracağız!

Baleyi sevdiren adam olarak da biliniyorsunuz. Opera ve baleyi yeni görevinizle birlikte halkımıza daha çok sevdirmek için neler yapıyorsunuz?

Gerek ülkemizde gerek yurt dışında içinde bulunduğum sanat projeleriyle bale sanatının tanıtımına katkı sağlamaya çalıştım. Şimdi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü olarak, sanatçı adayı gençleri konservatuvarlara kazandırmak amacıyla yürütülecek olan çalışmaların planlamasını yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımla birlikte paylaştığımız bir diğer öncelik de opera ve bale ile daha az buluşan illerimizi planlamamıza dahil etmek oldu. Kelime anlamıyla Türkiye haritasını açtık ve çalışmalarımızı başlattık. Örneğin Devlet Opera ve Balesi olarak ilk kez Balıkesir'de 'Öylesine Bir Dinleti' eserimiz ile sanatseverler ile buluştuk. Bunu sadece bir başlangıç olarak görüyoruz. 23 Mart cumartesi günü de 'Arşın Mal Alan' opereti Muş'taki sanatseverlerle buluşacak.