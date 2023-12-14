Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

O yüzden o güzel işleri yakalamam zor oluyor. Birçok proje geldi ama hiçbiri hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı. "Geçmişte Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte oynadınız, tekrar oynamak ister misiniz? sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu şunları söyledi: "Tabii ki Kenan'la tekrar aynı projede olmak isterim ama öyle bir teklif gelmedi."