Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?
Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 11:15

Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

Magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada çok fazla aktif olmayan Cansu Dere, Instagram sayfasına gelen binlerce liralık reklam tekliflerinin yüzüne bile bakmıyor. Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel gibi ünlü güzellerin milyonlar kazandığı sosyal medyada Cansu Dere, gelen teklifleri elinin tersiyle itiyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, kalbinin boş olduğunu dile getirdi. Yalnızlığıyla mutlu olduğunu söyleyen Dere, "Aşk bir şans..." dedi. İşte Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar...

Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

Oyuncu Cansu Dere, önceki gün Etiler'de kuaför çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Dere, "Geçmişte iyi işlerde oynadım.

Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

O yüzden o güzel işleri yakalamam zor oluyor. Birçok proje geldi ama hiçbiri hoşuma gitmedi" ifadelerini kullandı. "Geçmişte Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile birlikte oynadınız, tekrar oynamak ister misiniz? sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu şunları söyledi: "Tabii ki Kenan'la tekrar aynı projede olmak isterim ama öyle bir teklif gelmedi."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

SAMİMİ SÖZLER!

Takvim'in haberine göre; Uzun süredir hayatında kimse olmayan ve "Özel hayatınız da biri var mı?" sorusuna da samimiyetle cevap veren Dere, "Aşk bir şans... Ben yalnızlığımla barışık biriyim.

Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

Yalnız kalmama uğruna neden insanlarla görüşeyim, benim hayatta görüştüğüm kişiler benim gerçek arkadaşlarım.

Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?

Ben hayatımı seçerek ve küçük yaşayarak mutlu olmayı seviyorum" diyerek hayatında kimsenin olmadığını dile getirdi.

SON DAKİKA