Giriş Tarihi: 14.12.2023 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
11:15
Dikkat çeken itiraf! Güzel oyuncu Cansu Dere aşka küstü mü?
Magazin gündemine damga vurdu. Sosyal medyada çok fazla aktif olmayan Cansu Dere, Instagram sayfasına gelen binlerce liralık reklam tekliflerinin yüzüne bile bakmıyor. Afra Saraçoğlu ve Hande Erçel gibi ünlü güzellerin milyonlar kazandığı sosyal medyada Cansu Dere, gelen teklifleri elinin tersiyle itiyor. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Cansu Dere, kalbinin boş olduğunu dile getirdi. Yalnızlığıyla mutlu olduğunu söyleyen Dere, "Aşk bir şans..." dedi. İşte Cansu Dere'den dikkat çeken açıklamalar...