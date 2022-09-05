Giriş Tarihi: 05.09.2022 15:11
Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
15:18
Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerde boy göstermişti. Deniz şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Evlilik kararı alan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak ikiliden Dilan Çiçek Deniz, siyah dantelli poz verdi. büstiyeriyle Deniz'in iddialı kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.