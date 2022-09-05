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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 05.09.2022 15:11 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022 15:18

Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerde boy göstermişti. Deniz şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Evlilik kararı alan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak ikiliden Dilan Çiçek Deniz, siyah dantelli poz verdi. büstiyeriyle Deniz'in iddialı kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

27 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Dilan Çiçek Deniz'in üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Deniz, geçen Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

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Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Geçen ay boşanan Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu. Sevgilisini dışarı davet edip evlenme teklif etmişti. "Evet" cevabını alınca da 230 bin TL'lik yüzüğü parmağına takmıştı.

Dilan Çiçek Deniz dantelli büstiyeriyle poz verdi! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, bu yaz sonu evlenme kararı almışlardı. Ancak düğün, Dilan Çiçek Deniz'in işleri nedeniyle iptal olmuştu.

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