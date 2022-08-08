Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’in yeni kareleri göz doldurdu

27 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.