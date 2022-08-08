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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz'in yeni kareleri göz doldurdu
Giriş Tarihi: 08.08.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 12:46

Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz'in yeni kareleri göz doldurdu

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerde boy göstermişti. Deniz şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Evlilik kararı alan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak ikiliden Dilan Çiçek Deniz, sevgilisine poz verdi. Güzel oyuncunun yeşil büstiyeriyle çektirdiği iddialı kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’in yeni kareleri göz doldurdu

27 yaşındaki güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla sık sık gündem olmayı başarıyor. Instagram hesabını aktif olarak kullanan genç oyuncu, cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Dilan Çiçek Deniz, geçen yazdan beri İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile aşk yaşıyor.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’in yeni kareleri göz doldurdu

Dilan Çiçek Deniz'in üç çocuk babası olan İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile ilişkisi dolu dizgin devam ediyor.

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Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’in yeni kareleri göz doldurdu

Dilan Çiçek Deniz, geçen Aralık ayında sevgilisinden evlenme teklifi almıştı.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’in yeni kareleri göz doldurdu

Geçen ay boşanan Thor Saevarsson 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde Dilan Çiçek Deniz'e büyük bir jest yapmıştı.

Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz’in yeni kareleri göz doldurdu

Saevarsson daha önce reklam filmi çektiği köprünün yayalara açık olduğunu sandığı için Deniz ile seyir halinde oldukları aracı birden durdurmuştu.

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