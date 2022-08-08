Giriş Tarihi: 08.08.2022 12:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
12:46
Dilan Çiçek Deniz sevgilisine poz verdi! Dilan Çiçek Deniz'in yeni kareleri göz doldurdu
Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Alev Alev, Güneşin Kızları ve Bodrum Masalı gibi sevilen dizilerde boy göstermişti. Deniz şimdilerde İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ile dolu dizgin aşk yaşıyor. Ünlü çift, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Evlilik kararı alan Thor Saevarsson ve Dilan Çiçek Deniz, romantik anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak ikiliden Dilan Çiçek Deniz, sevgilisine poz verdi. Güzel oyuncunun yeşil büstiyeriyle çektirdiği iddialı kareleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.