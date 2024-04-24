Giriş Tarihi: 24.04.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
15:22
Dilan Çiçek Deniz yeni aşkını partide ilan etti! Gönlünü bakın kime kaptırdı?
Tatlı Küçük Yalancılar, Güneşin Kızları, Bodrum Masalı, Çukur, Alev Alev ve Kusursuz Kiracı gibi birçok başarılı projede yer alan Dilan Çiçek Deniz çalkantılı aşklarıyla dikkat çekiyor. Son dönemde yüzündeki değişimle sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz şimdi de yeni aşkıyla gündeme geldi. İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile yollarını ayıran Dilan Çiçek Deniz ile Afra Saraçoğlu'ndan ayrılan Mert Yazıcıoğlu teselliyi birbirinde bulmuştu. Ancak ünlü oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu yollarını ayırmıştı. 28 yaşındaki ünlü oyuncu aradığı aşkı sonunda buldu. Güzel oyuncu gönlünü bakın kime kaptırdı?