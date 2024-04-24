Dilan Çiçek Deniz yeni aşkını partide ilan etti! Gönlünü bakın kime kaptırdı?

AYRILIĞIN SEBEBİ O FOTOĞRAF...

Ayrılığın; Dilan'ın eski aşkı Furkan Andıç ile Mert Yazıcıoğlu'nun bir araya geldiği davet sonrası olması kafaları karıştırdı… Yanlarında Dilan'ın küs olduğu, Furkan'ın sevgilisi Aybüke Pusat da vardı.