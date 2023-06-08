Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! "İnşallah bu da önceki gibi olmaz"

İzlandalı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ayrılık kararı alan Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'na gönlünü kaptırmıştı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aşkı dolu dizgin devam ediyor. Taze aşıklardan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımda bulundu. Üç ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu olayını hatırlatarak atıfta bulundu.