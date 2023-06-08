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Haberler Galeri Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! "İnşallah bu da önceki gibi olmaz"
Giriş Tarihi: 08.06.2023 09:18 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 09:53

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! "İnşallah bu da önceki gibi olmaz"

İzlandalı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ayrılık kararı alan Dilan Çiçek Deniz, Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık birlikteliğini sonlandıran Mert Yazıcıoğlu'na gönlünü kaptırmıştı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aşkı dolu dizgin devam ediyor. Taze aşıklardan Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımda bulundu. Üç ünlü oyuncunun bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu olayını hatırlatarak atıfta bulundu.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! İnşallah bu da önceki gibi olmaz

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik yolundayken ilişkisine nokta koyarak herkesi şaşırtmıştı. Mert Yazıcıoğlu ise Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini ani bir kararla sonlandırmıştı.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! İnşallah bu da önceki gibi olmaz

Bu iki ayrılık magazin dünyasında bomba etkisi yaratırken, sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu, adeta teselliyi birbirlerinde bularak yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! İnşallah bu da önceki gibi olmaz

Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu aşkı dolu dizgin devam ediyor. Dilan Çiçek Deniz, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile bir lansmana katıldı. Beraber çektirdikleri bir kareyi yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı olay oldu.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! İnşallah bu da önceki gibi olmaz

Bu fotoğrafı paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e, "Mert senin kaderinde hep sevgililerini partnerlerine kaptırmak galiba", "Sanki sevgilisi Kubilay gibi poz vermiş vücut dili onu söylüyor bariz", "İnşallah bu da önceki gibi olmaz" gibi yorumlar geldi.

Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! İnşallah bu da önceki gibi olmaz

Kullanıcılar, Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu olayını hatırlatarak atıfta bulundu.

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