Dilan Çiçek Deniz’in sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ve partneri Kubilay Aka ile paylaşımına yorum yağdı! "İnşallah bu da önceki gibi olmaz"

Bu fotoğrafı paylaşan Dilan Çiçek Deniz'e, "Mert senin kaderinde hep sevgililerini partnerlerine kaptırmak galiba", "Sanki sevgilisi Kubilay gibi poz vermiş vücut dili onu söylüyor bariz", "İnşallah bu da önceki gibi olmaz" gibi yorumlar geldi.