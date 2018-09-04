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'den açıklaması

'den Victoria's Secret için flaş açıklama geldi. Aktif olarak modellik yapılmadığı için seçilemediğini duyuran ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Giriş Tarihi: 04.09.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 09:57
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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

'den Victoria's Secret için flaş açıklama geldi.

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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

Seçilseydi ilk 'Türk melek' olacak olan 'in hayalleri yarım kaldı.

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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

Sevgilisi ile birlikte New York'ta olan ve dünyaca ünlü markanın seçmelerine katılan , Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

Aktif olarak modellik yapılmadığı için seçilemediğini duyuran ünlü oyuncu, Instagram hesabına şunları yazdı:

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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

"HABERLER BENDEN..."

Haberler benden... Geçen hafta ilk seçmeler neticesinde çok az kişinin davet edildiği cast direktörü görüşmesine davet edildim.

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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

Ajansıma yapılan açıklama, "Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş."

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'den açıklaması
Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

Seçilseydim ilk 'Türk Melek' olarak yılbaşı defilesinde yer alacak ve kariyerim için yurtdışında önemli bir bilinirlik sağlayarak büyük bir adım atma fırsatı yakalamış olacaktım. Ancak bu seçmelere katılmış olmak bile bana yepyeni kapılar açtı, yeni fırsatlar sağladı.

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