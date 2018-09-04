Dilan Çiçek Deniz'den Victoria’s Secret açıklaması

Ajansıma yapılan açıklama, "Benden çok etkilendikleri, çok pozitif bir enerji aldıkları ancak aktif modellik yapmadığım ve yurtdışı modellik deneyimim olmadığı için seneye tekrar değerlendirmeye alacakları ve seneye tekrar davet etmeyi düşündükleri olmuş."