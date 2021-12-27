Dilan Çiçek Deniz’in paylaşımlarına müstakbel kayınpederi damga vurdu!

Son olarak "Alev Alev" dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında yer alıyor. İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson ile bir süredir ilişki yürüten Deniz, geçen hafta köprüde sürpriz bir evlilik teklifi almıştı. Düğün için ilk adımları atmaya başlayan ikili, yeni yıla İzlanda'da girecek. Güzel oyuncu, İzlanda'da sevgilisinin ailesiyle tanıştı. Sevgilisinin ailesi ile pozlar veren Dilan Çiçek Deniz takipçilerine tanıtmayı ihmal etmedi. Dilan Çiçek Deniz'in müstakbel kayınpederi ile pozları ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte göğüs dekolteli pozları ile dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in yılbaşı pozları...